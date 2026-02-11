台中市工商發展投資策進會，搶在年節前舉辦「第17屆台中市十大伴手禮頒獎會」，由總幹事陳學聖頒發20座首獎獎盃，希望帶動年節伴手禮買氣，進而擦亮台中伴手禮金字招牌，也提早祝福業者「馬上有錢」。
陳學聖剛接任台中工策會總幹事，在頒獎典禮上，新人新願景，他發表二項積極要推動的任務，一是強化官方網站，二是今年度至少舉辦三場大型外縣市展銷活動，目標鎖定台北世貿、板橋大遠百及大直商圈等高消費力場域，要把台中優質商品介紹出去，讓更多人品嘗到台中最優質又好吃的糕餅。
台中素有「糕餅之鄉」美譽，伴手禮產業底蘊深厚。工策會總幹事陳學聖指出，本屆評選成果百花齊放，共選出10家「糕餅烘焙組」及10家「特色文創組」首獎品牌，獲獎名單充分展現了臺中新舊融合的文化特色，既有傳承百年製餅技藝的「犁記」新創品牌「犁茶品記」、清水在地40年老字號「鄭記油蔥酥」，也有引進英式下午茶文化的「古典玫瑰園」。
此外，知名沖泡飲品牌「3點1刻」與公益團體「微笑天使烘焙坊」的聯名禮盒，以及透過網路崛起的創新品牌，皆榜上有名，顯示臺中業者在堅守傳統好味道的同時，亦能與時俱進展現創意。
陳學聖說，台中有許多優質伴手禮，可惜的是，知道的人太少，所以上任後最想做的事，就是讓更多外縣市的人知道台中的好東西。作法之一是強化官方網，要做到像電商平台一樣，讓消者只要點一點，就能找到商品及商品故事，讓過往得獎的商品不再塵封。
此外，為擴展台中伴手禮的市場版圖，工策會今年規劃至少三場大型外縣市展銷活動，主動出擊展現品牌實力。此外，因應國際散客與背包客成長趨勢，市府將協助店家進行中、英、日、韓多語系介紹翻譯，優化店家社群與自媒體內容，透過通路國際化與行銷數位化雙管齊下，協助台中在地店家精準對接全球客源，共同開拓國際商機。
陳學聖強調，工策會始終與業者站在同一陣線，十大伴手禮的設立宗旨即在於協助行銷、提升能見度。未來公部門對外贈禮將優先選用得獎產品，讓優質商品「被看見、被購買、被使用」，藉由擴大通路與銷量，實質帶動產業成長，朝向「富市臺中、新好生活」的目標邁進。
今日獲得頒獎名單如下：「糕餅烘焙組」首獎：拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻及十八子肉。「特色文創組」首獎：米玥麻糬堂、古典玫瑰園 ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子 Liz 及 CARPENTER 木匠兄妹木工房。此外，另有多家優質店家獲頒「好禮標章」，皆是官方認證的安心選擇。
工策會表示，農曆年節將至，民眾不必煩惱送禮選擇，只要參考「臺中市十大伴手禮」得獎名單，即可輕鬆挑選出體面又具高CP值的特色好禮，讓送禮者有面子、收禮者更開心。相關資訊請至官方網站（https://www.top10gifts.com.tw/）及FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/taichungtop10gifts/）查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，知名沖泡飲品牌「3點1刻」與公益團體「微笑天使烘焙坊」的聯名禮盒，以及透過網路崛起的創新品牌，皆榜上有名，顯示臺中業者在堅守傳統好味道的同時，亦能與時俱進展現創意。
陳學聖說，台中有許多優質伴手禮，可惜的是，知道的人太少，所以上任後最想做的事，就是讓更多外縣市的人知道台中的好東西。作法之一是強化官方網，要做到像電商平台一樣，讓消者只要點一點，就能找到商品及商品故事，讓過往得獎的商品不再塵封。
陳學聖強調，工策會始終與業者站在同一陣線，十大伴手禮的設立宗旨即在於協助行銷、提升能見度。未來公部門對外贈禮將優先選用得獎產品，讓優質商品「被看見、被購買、被使用」，藉由擴大通路與銷量，實質帶動產業成長，朝向「富市臺中、新好生活」的目標邁進。
今日獲得頒獎名單如下：「糕餅烘焙組」首獎：拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻及十八子肉。「特色文創組」首獎：米玥麻糬堂、古典玫瑰園 ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子 Liz 及 CARPENTER 木匠兄妹木工房。此外，另有多家優質店家獲頒「好禮標章」，皆是官方認證的安心選擇。
工策會表示，農曆年節將至，民眾不必煩惱送禮選擇，只要參考「臺中市十大伴手禮」得獎名單，即可輕鬆挑選出體面又具高CP值的特色好禮，讓送禮者有面子、收禮者更開心。相關資訊請至官方網站（https://www.top10gifts.com.tw/）及FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/taichungtop10gifts/）查詢。