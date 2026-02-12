台南人每年迎新春必參加的盛事「第十四屆府城普濟燈會」，將於今（12）日18:00在臺南市中西區「普濟殿」點燈開幕，活動將至3月7日。台南市政府表示，普濟燈會日期是遵照傳統歲時祭典，於農曆十二月廿五日「開廟門迎神」之時，透過點亮普濟殿及周邊燈區，現場匯集來自各地超過1800顆由民眾親手彩繪的創意燈籠。《NOWNEWS》整理今日點燈暨開幕儀式三大亮點先看。
到台南看燈會一連可看好幾場，2026月津港燈節、2026新營波光節已於日前分別於臺南鹽水月津港、台南新營天鵝湖公園開跑，而受到在地民眾與遊客同時喜愛的，還有每年都會在年節前、於「普濟殿」登場的府城普濟燈會。
台南市政府提到，今年普濟燈會以「燈火交織：跨越臺南·米蘭·日本的光之旅」為國際主題，展現強大的文化行動力、國際觀光與城市交流的實力。受義大利台商協會邀請，普濟燈會今年將首度遠赴歐洲，參加國際米蘭設計周「CASA TAIWAN」。
🟡「2026府城普濟燈會」點燈兼開幕儀式三大亮點：
亮點一：匯集來自各地超過1800 顆由民眾親手彩繪的創意巧思燈籠。
亮點二：本屆主燈作品「等一下馬」，由藝術研究所學生蔣昕哲與馬慕恩聯手創作。作品在南海醫事檢驗所與全訊科技股份有限公司襄贊支持下，以幽默且具反差感的形式呈現，傳達「希望不必等到最好時機，只要願意行動，祝福就已在路上」的寓意。
亮點三：設置「日本宮城‧仙台ランタンエリア 燈籠區」，以「永續燈會‧點亮臺南」為核心理念，與日本仙台藤塚地區 AQUAIGNIS 仙台 建立長久而深刻的文化夥伴關係，持續深化台日燈藝與地方文化交流。
資訊來源：台南市政府、普濟文史研究協會
