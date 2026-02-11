我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾宇謙（左）開箱環球音樂台北新辦公室，看到星光熠熠的海報，包括泰勒絲、郎朗，令他備感榮幸。右為環球音樂台灣董事總經理謝定原。（圖／環球音樂提供）

各位樂迷久等了！被譽為小提琴男神的曾宇謙自2015年拿下柴可夫斯基大賽銀獎（該年度金獎從缺）殊榮，活躍於音樂舞台。睽違近8年沒發新演奏專輯的他，近日現身環球音樂剛喬遷的台北新總部，鬆口今年春天將飛往歐洲錄音，變得更成熟的他，準備送給苦等的粉絲一份超大新年賀禮，等於是同東家的泰勒絲師弟。曾宇謙這次特別抽空開箱環球音樂台北新辦公室，在寬敞的空間裡，這位平常在台上霸氣拉琴的男神，看到牆上掛著的國際巨星照片牆瞬間切換成迷弟模式。看著牆上的師兄、師姐們，從流行天后泰勒絲（Taylor Swift）、傳奇披頭四（The Beatles）到鋼琴巨星郎朗，忍不住驚呼：「這些都是我從小學琴的標竿！」他更點名德國小提琴天后安‧蘇菲‧慕特、鋼琴女神王羽佳，對於能跟這些神級人物在同一個大家庭，他謙虛地說感到非常榮幸，但也難掩眼中的興奮光芒。別看曾宇謙台上總是西裝筆挺、神情嚴肅，私底下的他其實超懂生活。這幾年除了忙著在世界各地巡演，他也自曝他變了。以前的他對音樂細節有著處女座般的執著，現在則學會用更宏觀的角度看作品，這份從容也延伸到了生活裡。曾宇謙表示，現在的他愛上了慢活，會親自下廚做料理，每天下午練琴前，還有個雷打不動的儀式，親手沖煮一杯Espresso或拿鐵。他笑說，每天早上的留白時間（Me Time）非常重要，沉澱思緒後再出發，反而讓演出更有靈魂。居家好男人的反差萌，恐怕又要圈粉無數了。這8年來粉絲敲碗都快敲破了，曾宇謙終於證實：「是的，新專輯要來了！」他表示雖然經歷疫情攪局，但對新作品的想法從未斷過。這次他不只要發一張，還表示，手邊已有「兩個作品」的錄音計畫同時進行中，預計農曆年後就會飛往歐洲錄製。