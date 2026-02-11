我是廣告 請繼續往下閱讀

行政主計總處今（11）日公布2025年薪資統計，每人每月經常性薪資平均數為4萬7884元，年增3.09%，創下26年來最大漲幅。以去年2025年全年消費者物價指數（CPI）年增率1.66%相對趨緩下，也推升實質薪資水準，去年實質經常性薪資為4萬3690元、年增1.4%。據統計，2025年全年總薪資平均76萬632元、年增3.91%，為近15年次大增幅，經常性薪資平均4萬7884元、年增3.09%，創26年最大增幅。每人每月實質經常性薪資中位數3萬6396元。主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，經常性薪資推升原因包括最低工資調升、廠商加薪；非經常性薪資包含加班費、績效獎金，因加班工時受到訂單暴增提高，拉高總薪資。但是，進一步觀察全年每人每月經常性薪資低於平均員工比率達近7成新高，也凸顯多數員工工薪資不及平均數，平均薪資上升幅度仍是因為「高薪者墊高」所導致。據產業別分析，工業部門全年總薪資平均數為80萬5620元，每月經常性薪資4萬5842元，年增5.44%，其中電子零組件製造業5萬7096元，年增8.52%。服務業部門全年總薪資平均數為73萬68元，每月經常性薪資4萬9271元，2.81%。