春節寒假不少人選擇出國度假，數位旅遊平台Agoda公布「冬季避寒必去10大勝地」，日本沖繩本島仍是台灣旅客的冬日人氣王，其餘前五名為曼谷、新加坡、清邁、胡志明市。Agoda台灣總經理柴季珊表示，反映旅客在意的不只是氣溫，更包含交通便利、美食體驗與整體CP值。根據Agoda統計，台灣旅客在去年11至12月期間，針對2026年1至2月入住的住宿搜尋數據顯示，在「暖和目的地」排行中，沖繩本島排名第一，緊接著依序為曼谷、新加坡、清邁、胡志明市、芭達雅、峇里島、富國島、吉隆坡、峴港。胡志明市在主要暖和目的地中成長最強勁（+64%），顯示台灣旅客對「美食＋咖啡＋逛街＋近程」的城市度假接受度升高；同樣成長突出的還包括沖繩本島（+51%），以及越南的峴港（+25%）與河內（+15%），讓「越南多城上榜」成為年初暖冬旅行的一大重點。Agoda表示， 觀察台灣旅客在年初一月到二月之間出發的住宿搜尋趨勢發現，「暖陽度假」成為主流心法：從海島、城市到輕旅行，旅客明顯偏好溫暖、好吃好逛又能快速抵達的目的地，讓冬天也能用一趟出國把陽光補回來。可以看出旅客想要的不是「大搬家式長假」，而是把冬天過成夏天的短程選擇，期待在年初快速充電。柴季珊指出，天氣偏冷的時候，台灣旅客特別傾向挑選短程、溫暖、行程彈性高的目的地，把假期用在更有效率的放鬆上。從沖繩到越南多座城市的表現，都反映旅客在意的不只是氣溫，更包含交通便利、美食體驗與整體CP值。