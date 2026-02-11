我是廣告 請繼續往下閱讀

生技業者泰博（4736）日前陷入勞資糾紛，開除工會代表，工會日前到勞動部前陳情，官方將依法調查。勞動部長洪申翰今（11）日被問到泰博公司時，態度堅定地撂下狠話，強調無論是本國勞工或移工，《工會法》都有保障其結社權，「昨天的解僱行為是嚴重的打壓勞工結社權，不管是本勞或移工，我們絕不容忍。」泰博工會9日到勞動部門口陳情，控訴資方企圖染指並控制工會，於1月底「積極動員」公司全體員工加入工會，並於上周違法解僱工會理事長，破壞工會自主權。勞動部表示，無論是本勞還是移工都受到《工會法》的保障，組織工會是法律賦予勞工的權利，絕對不容挑戰。關於泰博工會在去年 11 月提出的不當勞動行為裁決申請，目前勞動部裁決委員會已經全力且盡快處理中。如果裁決委員會認定雇主確實違反《工會法》第 35 條，惡意打壓工會，依《工會法》的規定可以處以 10 萬到 50 萬元的罰鍰，如果情節嚴重，會以最高金額來做裁罰，並直接公告公司與負責人的姓名。勞動部表示，現在案件還在審理中，根據法律規定，公司這段期間不能對勞工有任何報復或不利的行為，特別是解僱。請泰博公司尊重法律，不要挑戰勞動部保障勞工的決心，勞動部會立即發函給地方政府進行查察，若有屬實，可處20萬元至60萬元罰鍰。最後，依《就業服務法》第54條第1項第1款的規定，公司如果有在預定工作地點有因為勞資爭議而終止勞動契約的情況，地方政府查明勞資爭議屬實的話，勞動部可以依法不核發新的招募或聘僱許可。為了保障勞工的權益，泰博公司之後的申請案件，勞動部也會特別標記，進行嚴格的審查。勞動部補充，泰博公司已經在去年12月底因為工作規則有懷孕歧視的狀況，違反性工法第11條第2項，桃園市政府已開罰30萬並上網公告雇主姓名。