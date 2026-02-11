我是廣告 請繼續往下閱讀

MSCI（明晟）公布最新季度調整結果，全球標準型指數成分股僅新增鴻勁1檔成分股，原先市場、業界皆一致認為記憶體族群華邦電、南亞科入選，卻全數落馬未入列，為何鴻勁受青睞，記憶體卻慘敗？分析師表示，這幾個技術型態看記憶體個股仍屬弱勢，代表外資也還是有疑慮。此次調整全球標準型指數台股成分股新增鴻勁1檔；剔除正新、儒鴻、豐泰、億豐等4檔成分股，MSCI最新一季度調整結果將於2月26日盤後生效。全球小型指數成分股新增正新、東方風能、儒鴻、福懋科、富喬、禾榮科技、世紀民生、日電貿、憶豐、新代科技，尖點等; 剔除晶心科、僑威、胡連、豐泰、英特盛、大樹、雲豹能源、嘉里大榮、振樺、森崴能源、拓凱、永信建。啟發投顧分析師郭憲政接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，記憶體雖然近期大缺貨，但他認為，記憶體族群似乎近期有人為作價的現象。股價不斷被拱，為何MSCI不把記憶體族群列入成分股，顯示MSCI認為記憶體「有點虛」。郭憲政分析，觀察華邦電獲利表現，去年全年每股賺0.88元，「連一塊錢都沒有」，目前股價來到105元，本益比119倍，一般來說，正常電子股本益比約20倍，但華邦電現在已經到119倍，已經超越正常約六倍，MSC可能會覺得華邦電股價漲太高。與此同時，他補充，外資近期持股比例一直在減少，如果外資整體都在減持，對外資來說，可能就是有疑慮。「畢竟它股價已經漲太高了。」另一方面，郭憲政提到，南亞科從高點1月30號到目前為止，9天的K棒來看，是5根黑K、4根紅K，事實上黑K棒比較多，代表南亞科股價是開高走低，而且黑K都帶大量，紅K沒有帶大量，因此，已經有「邊拉邊出」的意味。華邦電更明顯，從1月29日見高點到現在，10個交易日有7天是黑K，他直言，華邦電股票更弱一些，也就是說，在高檔黑K數大於紅K數，代表皆是「開高走低」，有人在做出貨。郭憲政強調，外資也會觀察技術型態來分析、整體基本面、以及股價是否偏離，而記憶體已經正乖離過大。郭憲政進一步分析，記憶體族群已經偏離均線太遠，例如，偏離半年線或是年線太遠，「已經漲太多」，乖離率已經太大，若正乖離過大，「有個風吹草動，拉回的幅度就會比較大一點」。他強調，MSCI不太容易推薦一檔股票是處於正乖離這麼大，或是在技術型態上在高檔有一些出貨、黑K棒大於紅K棒的狀態，不容易將之列入成分股。而近期台股大盤不斷創高，郭憲政表示，南亞科卻在走下坡，K棒往下，大盤K棒創高不斷向上，華邦電、南亞科兩檔個股K棒卻向下，「現在就知道他們弱勢了。」