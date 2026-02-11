我是廣告 請繼續往下閱讀

延燒近兩年的台灣職籃「雙胞合約」案，台北地方法院於今（11）日正式做出第一審判決。針對新竹攻城獅文創公司控告球星林秉聖及台新育樂公司案，法官認定林秉聖單方面毀約成立，判決應賠償攻城獅違約金；至於攻城獅求償千萬及控告台新「惡意挖角」部分則未獲支持。全案仍可上訴。現年29歲的林秉聖，曾是中華男籃國手，以強悍防守與「抄截王」封號聞名。本案始於2023年8月，林秉聖宣布與原球團中信特攻提前解約，同日PLG攻城獅高調宣布其加盟。不料隔日林秉聖竟在社群媒體反悔，自稱「思慮不周」並火速轉投T1台北台新戰神隊。此舉引發攻城獅不滿，主張林秉聖「騎驢找馬」導致球團戰力、商譽及票房損失逾5,000萬元，進而提起訴訟，要求林男與台新連帶賠償1,000萬元，並加計個人違約金276萬餘元。對此，林秉聖與台新育樂在庭上提出反擊，主張攻城獅所持有的合約僅屬單方面性質的「無名契約」，且簽約時攻城獅並未取得林秉聖的離隊證明，程序並不完備，因此合約未曾真正生效。台新戰神律師團更進一步指控，攻城獅當初阻撓原球團中信特攻行使匹配報價權利，才是破壞產業秩序、惡意挖角的始作俑者；相較之下，林秉聖是在正式恢復自由身後才加盟戰神，程序完全合法，是為了維護契約的安定性與球員的職涯權利。庭審過程火藥味十足，林秉聖雖未出庭，但其律師團在法庭上的言論極其辛辣。辯方律師反控攻城獅在未取得離隊證明前便「偷簽」合約，且阻撓原球隊匹配報價，是典型「偷雞不著蝕把米」。師更重砲抨擊攻城獅存有得不到就要毀掉的「恐怖情人」心態，試圖透過官宣破壞林的人設，使其2年來飽受酸民霸凌。台北地院今判決。至於台新育樂部分，法官認為難以認定有「惡意挖角」之故意利誘事實，故判決