德國每年一度的「玫瑰星期一」（Rose Monday）狂歡節大遊行將於下週一（16日）登場，梅因斯（Mainz）主辦單位10日搶先展示遊行花車，今年也有不少諷刺政治人物的主題，包括「沒穿褲子的川普」、「沉船的梅爾茲」，還有被歐洲親屁股的川普。
路透社報導，德國「玫瑰星期一」遊行即將登場，主辦單位10日搶先在西部大城梅因斯曝光遊行花車，許多主題都圍繞政治諷刺。
最引人注目的花車又是美國總統川普（Donald Trump），沒穿褲子的川普與自由女神像共舞並伸出舌頭，他的屁股上寫著「ICE（美國移民及海關執法局）」，該機構正在美國境內執行備受爭議的執法行動，自由女神像的嘴上則被蒙上「MAGA」紅布條。
其中一輛花車是德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）坐在一艘正在下沉的船上，而他的對手、前總理梅克爾（Angela Merkel）化身人魚，拿著一把三叉戟刺向這艘船。
而另一輛花車則同時諷刺歐洲與川普，雕塑的川普面露微笑穿著藍色外套，光著的屁股上有許多紅色唇印，附著歐盟、梅爾茲、施凱爾、FIFA等名字，下方還有一塊「親吻這裡」的告示牌。
一輛以「美國關稅」為主題的花車，則展示漆有美國星條旗的斷頭台，鍘斷鋼鐵、汽車、筆記型電腦、印有「反川普」字樣的藥片。
梅因茲狂歡節發言人博內維茨（Michael Bonewitz）表示，「我們有很多政治主題……其中最引人注目的可能是川普與自由女神像共舞」，而去年的嘉年華發生致命的汽車衝撞事故，「這始終是一項挑戰，而且隨著安全要求日益嚴格，挑戰也在不斷增加。但你必須承認，維安終究有其極限；你不可能防範得了所有事情。」
