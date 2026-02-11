我是廣告 請繼續往下閱讀

▲米倉涼子涉毒神隱後回歸大眾視野，出席記者會致詞時多次語塞落淚。（圖／采昌國際多媒體提供）

被譽為「日劇女王」的日本女星米倉涼子，去年捲入涉毒爭議後就神隱消失，日前她獲得不起訴處分後，時隔243天、於昨（10）日重返公眾視野，她出席主演電影《Angel Flight 空中送行者》記者會，上台致詞時多次語塞落淚，甚至還需要靠好友遠藤憲一攙扶才能好好把想傳達的話給說完。風波平息後，米倉涼子昨日出席電影《Angel Flight 空中送行者》記者會，一現身便成為全場焦點，她身形明顯清瘦，神情略顯緊繃，在台上致詞時多次哽咽、眼眶泛淚，情緒難掩，她感性表示：「今天能站在這個舞台上，全都是因為粉絲們溫暖的支持，以及許多相關人士在背後的幫助，我真的是拚命站在這裡。」不僅如此，和米倉涼子多次合作的資深男星遠藤憲一，登台時還主動牽起她的手，以行動力挺，並高聲喊道：「太好了，涼子！涼子現在很好！」簡短卻真誠的一句話，讓米倉涼子再度紅了眼眶，當場淚灑舞台，感動在場所有人。米倉涼子去年8月因被稱涉嫌違反日本《麻藥取締法》，東京住處遭警方搜索，當時她全面配合調查，並緊急取消所有公開行程。經過長時間調查，東京地方檢察廳於1月30日做出不起訴處分，檢方指出米倉涼子的尿液檢測結果呈陰性，且相關證據不足，未達起訴標準，案件至此告一段落。