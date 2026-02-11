我是廣告 請繼續往下閱讀

性別分布明顯不對稱 學術端成女性科研主戰場

在瑪麗·居禮（Marie Curie）的時代，科學殿堂的大門曾對女性緊閉。百年過去，雖然大門已開，但門內的風景依然存在挑戰。2月11日是「國際女科學家日」 ，104人力銀行的大數據檢視當前的AI工程師、製成規劃工程師及學術研究類人員，仍以男性為大宗，且104人力銀行針對近一年在找工作的求職會員統計，包括目前正在、或是過去5年曾經擔任過「AI工程師」、「製程規劃類人員」及「學術研究類人員」高專業技術職務的性別分布。整體來看，上述3類關鍵職務的男性總人數為8萬7903人、女性則是2萬1487人；比例約占80.4%、女性占19.6%。各職務類別人數分布，以「學術研究類人員」是女性參與度最高的領域，女性人數達1萬2827人，甚至超越該領域的男性1萬1429人，男女比為1:0.9。104人力銀行分析，製程規劃類人員領域人數最多，但性別差距也最為懸殊；男性高達7萬5100 人，女性則為8342人。男女比為9:1。AI 工程師則屬於最尖端技術職缺，目前人數相對較少；男性為1650人，女性為393人，男女比為4:1。104人力銀行數據觀察，在 AI工程師、製程規劃與學術研究等高度專業職務中，性別分布仍呈現明顯不對稱，女性整體佔比約2成。而這樣的結構落差，並非單一職場現象，而是長期累積的社會分工、教育選擇與產業文化交織下的結果。尤其在「AI 工程師」與「製程規劃」等被視為理工核心或產線導向的職務中，男性仍佔據壓倒性多數，也使相關討論在輿論場域中，常被解讀為「女性是否被排除在科技決策核心之外」的延伸議題。數據顯示，女性並非缺席專業領域，而是在不同職務場域中，呈現出不均衡的分布樣貌。值得注意的是，學術研究類成為目前女性參與度最高的領域，人力銀行指出，女性人數甚至略高於男性，顯示當職涯路徑較偏向研究、知識生產與長期培養時，性別落差相對收斂。然而一旦職務轉向高度產業導向、節奏快速或與新興技術強烈連動的角色，女性比例便明顯下降。整體而言，相關數據不僅呈現性別比例現況，也為社會討論提供了一個更具體的觀察基礎，讓性別與科技的對話，從感受與印象，回到可被檢視的實際結構之中。