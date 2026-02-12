我是廣告 請繼續往下閱讀

倦怠、噁心、體重速增 內分泌失調症狀難診斷

▲一般神經外科王緯歆醫師說明多專科整合照護與經鼻內視鏡手術腦下垂體腫瘤治療成果。（圖／北榮提供）

一名48歲個案健康檢查時發現約2.5公分腦下垂體腫瘤，尚在評估治療方式的期間，突發噁心、嘔吐與呼吸困難等症狀，轉入北榮治療，發現生長激素過高、血糖控制困難，並一度併發感染性敗血症，進一步檢查確認感染源為肝臟膿瘍，經鼻內視鏡手術成功切除腦下垂體腫瘤，術後至今4年病情穩定。腦下垂體腫瘤是最常見的良性腦腫瘤之一，北榮神經外科醫師王緯歆說，症狀包括腫瘤壓迫周邊的神經血管所產生的頭痛、視力模糊及複視；另外，還有內分泌失調產生的倦怠、噁心、無力，體重快速增重及不孕等症狀。尤其內分泌失調引發的症狀往往複雜且不易於第一時間診斷，王緯歆提到，需仰賴新陳代謝科醫師抽絲剝繭、精準判斷。以最具挑戰性的庫欣氏病為例，病人通常需住院約一週，完成血液、尿液、唾液檢測、磁振造影及侵入性岩下竇採血等完整評估。另外，罹患肢端肥大症的病人，也需數日進行包含呼吸、睡眠、心臟及腸胃道內視鏡等多面向檢查。王緯歆指出，個案因為腦下垂體腫瘤引發內分泌多重風暴，導致個案生長激素過高，血糖失控、併發感染性敗血症。轉至北榮切除腦下垂體腫瘤後，至今4年病情穩定。北榮腦下垂體腫瘤多專科團隊由神經外科、耳鼻喉頭頸外科及新陳代謝科醫師共同創立，後續加入了泌尿科、婦女醫學科以及影像醫學科，為腦下垂體腫瘤病患提供精準、完整的個人化治療。王緯歆指出，10年來，手術團隊已累積超過1000例經鼻內視鏡手術經驗，即便約3成病患的腦下垂體腫瘤已侵犯海綿竇或包覆重要大動脈，整體腫瘤全切除率仍高達95%以上，視神經功能恢復率也超過80%。在複雜的功能性腦下垂體腫瘤治療方面，包括庫欣氏病、生長激素瘤（肢端肥大症）及部分泌乳激素瘤，團隊平均生化緩解與治癒率超過80%，相關併發症發生率僅約1%。