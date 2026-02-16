我是廣告 請繼續往下閱讀

國人每年平均要吃32公斤雞肉以上，龐大需求則仰賴國內 3,000 多座肉雞場與進口資源的穩定供應。部分業者為了兼顧防疫、動物福祉與提高換肉率，已領先投入大型平飼方式畜養，工研院研發出「智慧雞舍管理巡檢機器人」，目前已進入場域測試，未來將與世界同步協助台灣肉雞場邁向智慧化精準管理願景。雞農每日需多次進入禽舍巡檢，除負擔沉重且環境不佳外，更隱含引入外來病源的防疫風險，一旦有任何雞隻感染疾病，更可能要面臨大量撲殺的損失與防疫失控的挑戰；缺工影響下，人力需求更加需要受到重視。工研院中分院專案副組長柯文清指出，在經濟部產業技術司支持與農業部農業科技司的合作下，團隊攜手國內感測器、控制器、車體設計業者與系統整合商，針對大型平飼雞舍，共同開發自動化、智慧化與模組化的設備，打造可全天運行的國產化「智慧雞舍管理巡檢機器人」，成功降低人力巡檢負擔。「智慧雞舍管理巡檢機器人」包含天車式機器人(OHT) 與地面的自主移動機器人(AMR)所組成。天車式機器人結合自動排程，透過熱影像與彩色影像攝影機，可以全天觀察白肉雞的活動狀況與體溫情況，甚至是死雞的偵測。另外，機器人身上附掛微氣候感測器，可以偵測空氣品質與雞舍內之溫度與濕度的分布狀況，提供給業者最好的參考依據。地面的自主移動機器人具有AI 視覺辨識與導航模組，可在雞舍的水線與料線之間，於擁擠的雞群環境中進行精準且穩定的穿梭移動。自主移動機器人目前可以提供死雞辨識、墊料管理與趕雞活動等功能外，後續也將擴充死雞排除模組。未來「智慧雞舍管理巡檢機器人」將結合AI分析，協助農戶進行疾病預防與生產決策，帶動產業升級，更可擴展至其他禽類或牛、豬畜牧場，朝精準畜禽與智慧管理邁進。