輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科T17、T18今（11）日完成簽約，台北市副市長李四川也透過臉書宣布將於2月底請辭台北市副市長，將爭取國民黨2026新北市長提名。台北市長蔣萬安表示，他要特別感謝好戰友李四川副市長，不管他在哪，他都全力支持李四川。蔣萬安晚間透過臉書表示，台北市政府與輝達正式完成簽約。依據這份合約，輝達以122億元權利金取得北士科基地50+20年的地上權，而輝達的第一個海外總部就將落腳於此。這不僅是一紙合約，更是臺北市、也是台灣邁向AI科技產業核心的重要一步。蔣萬安表示，過去一年，市府積極爭取輝達落腳台北、在台北設立子公司，輝達同意並在台北設立「台灣輝達經典股份有限公司」，成為這次的簽約方；他們不只資本額從原本門檻8億提高到10億，近期再增資33億元，以實際行動展現相信台北、深耕台北的決心。蔣萬安指出，根據輝達提出的投資計畫，他們將為這座總部投入超過400億元，預估從興建到營運階段將創造超過1萬個工作機會，為台北產業升級與人才發展注入強勁動能。市府團隊也將全力協助各項行政與建設作業，期待今年年中順利動工，加速實現願景。蔣萬安提到，輝達第一個海外總部落腳北士科，「我們再次向世界證明台北的實力，也有信心成為全球AI科技產業發展的最強心臟。」這段期間，他要感謝市府各局處同仁、台北市議會與新光人壽的協助，感謝市民朋友一路以來的支持與信任，讓這項重大合作順利成真。「當然，。」