農曆春節期間，餐廳和家家戶戶紛紛準備「年年有魚」的年節佳餚，其中肉質細緻、口感Q彈的龍虎石斑備受青睞；然而這道年菜背後，卻是養殖現場長期面臨缺工、耗時與高成本等挑戰。工研院開發 AI 精準投餵技術，成功協助漁民化解養殖挑戰，可有效節省約15%飼料用量，並降低3至4成的人力投入時間。傳統養殖流程中，「餵食」始終是漁民最辛苦、也最難標準化的工作。漁民往往天還沒亮就得下魚塭，一天3到5小時盯著魚群狀況，觀察魚吃得快不快、反應旺不旺，藉此判斷後續投餵量。「投得剛剛好」是經驗，卻也是成本關鍵，因為飼料占養殖成本的一半，一旦過量，不只浪費，還可能破壞水質、造成魚病。「養魚不是只靠撒飼料。」工研院智慧感測與系統科技中心副組長陳志仁表示，龍虎石斑屬底棲魚種，吃沉餌為主，水面影像往往看不到魚的進食行為。尤其清晨、傍晚光線不足時，更難判斷魚群食慾，導致多數漁民仍只能靠人工投餵，投入大量人力。工研院為解決這個困難，打造出AI精準投餵技術，透過水下感測器與水面影像辨識的雙感測架構，讓系統能「聽」懂魚吃飼料時產生的震動與聲音，再由AI即時解析魚群攝食活力，自動決定是否要繼續餵食。技術不受光線、水色、濁度影響，特別適用龍虎石斑這類底棲魚種，也讓「餵食要看時機」這件事，有了科學化、標準化的方式。除了懂魚，這套AI也會「學人」。陳志仁指出，每位漁民餵食的節奏不同，AI 會記錄不同漁民的操作習慣，建立客製化模型，將經驗量化成演算法，真正做到「把漁民腦中的直覺換成AI的判斷」。這套技術已於屏東鑫台養殖場實地導入，以往餵龍虎石斑必須反覆觀察水面變化與水下動靜，一不小心就會投餵過量或不足。現在有AI接手，餵食流程更穩定，還能透過行動裝置遠端掌握魚群進食狀況。值得一提的是，工研院也同步研發AI水質監測與預測技術，能提前判斷水質變化，協助降低養殖風險。未來若能將「魚吃得好」與「池水住得好」整合，將打造從池邊到產銷的一站式智慧化管理，從石斑到鱸魚、黃金鯧，從投餵到水質，智慧農業的浪潮已經來到眼前。