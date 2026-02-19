農曆新年團圓吃火鍋、燒烤時，用完的卡式爐瓦斯罐應該怎麼丟呢？環境部表示，如果沒有確實分類，就把瓦斯罐丟進一般垃圾車，很容易因為擠壓爆炸！提醒民眾要先在空曠處，把瓦斯罐裡面的瓦斯排乾淨，並把空容器獨立打包，交給資源回收車人員時，也要提醒是瓦斯罐，務必遵循「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」4步驟。另外，家裡有想丟掉的玩具該怎麼處理呢？根據台南市政府環保局表示，玩具材質複雜，所以包括電動玩具、扭蛋、公仔、絨毛娃娃等，都是不能回收的東西，丟錯小心被罰6000元。
瓦斯罐排空後再回收 做好4步驟保平安
過年親朋好友相聚，一起聚餐吃火鍋慶祝新年，如果卡式爐的瓦斯罐用完了，應該怎麼處理呢？環境部表示，瓦斯罐是高壓瓶罐的一種，若瓶子內的液態燃料經過擠壓、摩擦，很容易產生火花造成爆炸，所以要丟棄前一定要確認已經使用完畢，並且獨立打包交給資源回收車回收，並提醒清潔人員是瓦斯罐。
除了瓦斯罐之外，家裡常見的定型液噴霧、防曬噴霧、殺蟲劑、噴漆等，都是高壓瓶罐，使用完畢後一樣要回收，如果罐內還有殘餘的東西，可以在空曠的地方排空，千萬不要自行戳洞，以免發生危險，環境部強調，高壓瓶務必做好「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」4步驟，保護第一線清潔隊人員及民眾的安全。
玩具材質複雜 幾乎不可回收
許多人家中都有玩具，玩具也已經不是小孩子專屬，就算是大人也有不少收藏的玩具，甚至連毛小孩也有玩具，不過如果玩具出現損壞，或是想丟棄，要怎麼處理呢？根據台南市政府環保局表示，市面上玩具種類多，材質也非常多元，像是塑膠、金屬、布料、電子零件等，不同材質的玩具，丟棄方法也不一樣，如果是含有電池的玩具，要記得把電池拆出來，因為電池含有重金屬，直接丟掉會造成環境污染，建議可把廢電池帶去超商、量販店、超市或清潔隊資源回收車回收。
回收大百科也表示，玩具通常會添加許多重金屬著色定色，或是為了壓制特殊造型而加入塑化劑，雖然這些玩具的材質是塑膠，但無法被有效的回收利用，所以只能當一般垃圾處理，扭蛋、模型、公仔、絨毛娃娃、玩具車等，也都是一般垃圾，建議購買可重複遊玩、可玩性高的玩具。若是木製的玩具，也屬於一般垃圾。寵物貓咪使用的逗貓棒，因為材質多元，所以只能當一般垃圾處理，貓抓板若是瓦愣板、厚紙板製成，則是能回收的物品。
玩具如果還可以使用，狀況良好，可以捐贈出去，像是「台灣玩具圖書館協會」、「台北玩具轉運站」、「新北市玩具銀行」等，都可捐贈玩具，不過要注意有些玩具不能捐贈，像是絨毛娃娃幾乎都不收，建議捐贈前先確認可捐出的項目。最後環境部也提醒，若沒有做好垃圾分類，可依《廢棄物清理法》處1200元到6000元罰鍰。
