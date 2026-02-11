我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫淑媚是櫻花季特別來賓。（圖／寬寬整合提供）

一年一度的音樂盛事「高雄櫻花季」將於今年2026年3月13日（星期五）－3月15日（星期日）在高雄夢時代前廣場舉辦，原定卡司李千娜因為捲入電影《世紀血案》爭議退出演出，今（11）日稍早主辦宣布將由電影《陽光女子合唱團》中吸引許多觀眾目光的孫淑媚出場，在3月13日為現場粉絲帶來長達40分鐘的演出！票房突破五億的電影《陽光女子合唱團》話題不斷，而引領潮流的「高雄櫻花季」，也將這股陽光能量納入今年春天的舞台規劃之中，主辦單位今晚公布規劃已久的神秘嘉賓名單，邀請孫淑媚在3月13日登上櫻花季舞台，這一次將直接為她安排長達40分鐘的完整演出，相信她充滿溫度與力量的歌聲，將在櫻花盛開的季節，照亮整個大高雄。3月13日卡司可不只孫淑媚，還有BOYNEXTDOOR、WENDY、陳華、Sabrina 胡恂舞、洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏）、DJ Swallow妖嬌+DJ AQUA，活動門票已經熱烈開賣，票價共分為超級搖滾座位區3499元、搖滾座位AB區2499元、搖滾座位CD區1999元、一般區999元，有興趣的歌咪千萬別錯過！李千娜原本將出席「2026高雄櫻花季」，然而近來因《世紀血案》失言風波遭到抵制，她在IG上二度道歉，PO出黑底圖宣布退出高雄櫻花季演出，「對不起，為避免模糊櫻花季活動原本的主旨與氣氛，經審慎評估後決定，我將不出席本次櫻花季演出活動。再次感謝主辦與各方的理解與包容，以及所有朋友的關心，衷心祝福櫻花季活動順利圓滿。」