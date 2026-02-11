我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台電鳳山區營業處處長黃明舜(左2)率隊拜訪高雄國際航空站，與航空站主任王郁珍(中)及電氣負責人進行用電宣導及技術交流。(圖／台電鳳山區營業處提供)

▲台電鳳山區營業處處長黃明舜(中)率隊拜訪高雄長庚醫院，與工務副處長許超仁(右3)共同討論電力調度情形，以確保醫療用電穩定。(圖／台電鳳山區營業處提供)

▲台電高雄區營業處處長黃志榮(右1)率隊到高鐵左營站拜會高鐵左營站副站長曾玉玲，辦理外線供電設備全面點檢，並會同各單位機電人員針對內線責任分界點設備及用戶端保護電驛進行檢視與技術交流，以強化整體供電安全與應變機制。(圖／台電高雄區營業處提供)

▲台電高雄區營業處電務副處長孫繼祖(右1)率隊到高雄榮總，辦理外線供電設備全面點檢，並會同各單位機電人員針對內線責任分界點設備及用戶端保護電驛進行檢視與技術交流，以強化整體供電安全與應變機制。(圖／台電高雄區營業處提供)

台灣電力公司高雄區營業處與鳳山區營業處於農曆春節前夕啟動春節專案，全面進行外線供電設備檢測工作，以確保高雄地區大眾運輸及醫療院所等重要公共設施的供電系統穩定，期守護春節期間交通、醫療等供電不中斷。台灣電力公司高雄區營業處與鳳山區營業處於農曆春節前夕啟動春節專案，主要是由處長、副處長率隊到轄下重要用戶，進行外線供電設備全面檢測，以確保包括高雄小港國際機場、高鐵左營站、高雄車站、高雄捷運公司，以及高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設醫院、高雄長庚紀念醫院等大型醫院供電穩定。台灣電力公司鳳山區營業處處長黃明舜表示，台灣電力公司鳳山區營業處為確保高雄地區大眾運輸及醫療院所等重要公共設施供電穩定，該處考量高雄小港國際機場為春節期間國內外旅客往返的重要交通樞紐，他乃到高雄小港國際機場拜訪，與高雄航空站主任王郁珍就春節期間供電整備與應變作業交換意見。高雄航空站主任王郁珍感謝台電辦理專案檢測，並表示各項備援措施均已完成整備，將全力因應農曆春節連續假期的旅運高峰。黃明舜說，鳳山區營業處也由電務副處長蘇明利到台鐵鳳山站及正義站，實地關心電力調度狀況，並向用戶及其電氣負責人加強宣導用電安全與技術交流，並提醒落實自有設備定期檢查與維護，以降低設備異常風險，而他則拜訪高雄長庚醫院，與工務副處長許超仁共同討論電力調度情形，以確保醫療用電之穩定。台電高雄區營業處處長黃志榮指出，高雄區營業處早於1個月前，即預先盤點轄內線路脆弱點，並完成改善作業，提前做好風險管控，此次由他及電務副處長孫繼祖分別到到高鐵左營站、高雄車站、高雄捷運公司，以及高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設醫院、高雄長庚紀念醫院等大型醫院，辦理外線供電設備全面點檢，並會同各單位機電人員針對內線責任分界點設備及用戶端保護電驛，進行檢視與技術交流，以強化整體供電安全與應變機制，確保高雄地區大眾運輸及醫療院所等重要公共設施供電穩定。黃志榮說，高雄區營業處此次進行農曆春節前夕重點用戶拜訪，除實地檢視設備運作情形外，更透過面對面交流，強化雙方聯繫與橫向通報機制，以讓用戶對台電配電系統更為安心，另為因應農曆春節9天連假，該區處除維持常態巡修人力外，亦增派工班待命，加強事故應變整備，以確保如遇突發停電事件能即時處理、迅速復電，同時也針對轄內重要觀光景點，包括愛河灣及高雄港16至18號碼頭所舉辦的高雄冬日遊樂園活動之場域，亦安排台電同仁加強設備巡視與點檢，以確保大型活動期間供電穩定。黃志榮並指出，此次春節專案檢測，高雄地區由高雄區營業處與鳳山區營業處的主管率領第一線同仁，在連假前夕全面盤點重點公共場所供電情形，並持續與相關用戶保持密切聯繫，提供必要技術支援，協助強化用電安全管理，該兩區處將以最高標準完成供電整備，以確保春節期間交通順暢、醫療運作穩定，讓高雄市民與返鄉旅客均能安心過好年。