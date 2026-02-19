我是廣告 請繼續往下閱讀

歲末年終，許多人過年領完年終，就開始思考年後轉職潮，趁著新的一年學習新技能。勞動部勞發署以自辦、委辦及補助等模式開設職前訓練課程，除了過往的基礎技術之外，近年AI課程也相當熱門。勞發署指出，2024年AI訓練結訓達1.6萬人，去年整年已達到3.3萬人，班班更是座無虛席。勞發署以自辦、委辦及補助等模式，開辦多元化就業導向職前訓練課程，提供失業及待業的民眾關於各領域職業技能學習管道，每年培訓近5萬人，訓後就業率平均達80％以上。勞發署進一步說明，農曆年後往往是轉職與職涯重新規劃的關鍵時刻，據2026年2月至3月職訓開班資料顯示，為協助民眾搶攻年後職缺，勞動力發展署轄下各分署共推出118班次職前訓練課程。本季開班策略鎖定「AI應用」、「基礎工業技術」與「民生服務」三大主軸，重點說明如下：：因應數位轉型趨勢，本類課程不再侷限於程式設計，更強調將AI工具導入行銷、設計與行政流程等跨域應用。此類「低門檻、高應用」的課程設計，對於非工程背景的轉職者極具吸引力。：因應AI發展實體建設需求，基礎建設相關之傳統技術人力不可或缺，針對水電、冷凍空調、電工配線、CNC車床、銲接與機電控制等關鍵技術，開辦密集養成訓練班，以滿足產業技術人力缺口。：除科技與工業技術外，強調「實務手作」與「人際互動」的民生服務課程亦是開班重點。此類職缺需求剛性強、就業穩定性高，適合追求穩定或微型創業的民眾：如照顧服務、餐飲烘焙、美容美髮等。失業及待業的民眾參訓僅需自行負擔個人訓練費用20％，參加勞動力發展署所屬五分署自辦職前訓練課程或特定弱勢就業對象失業者更可免費參訓，由政府全額補助訓練費用。勞發署訓練發展組長葉良琪受訪表示，AI課程響應人數高，2024年AI訓練班結訓人次達1.6萬人，去年結訓人次則是3.3萬人，增加超過一倍。AI課程除了介紹最新的AI技術及應用部分，也有對於職場實用技能，像是如何運用AI讓公司軟體Word、PowerPoint、Excel更好使用，加速工作流程及效率，另外也有產業新尖兵課程，讓文組勞工也可以經由上課，投入到AI產業，今年目標則是朝向訓練3萬7500人次。她提及，因為各行各業都需要AI人才，因此，訓後就業率高達80%，像是曾經有學設計的員工，因為透過AI學習大數據知識，結合本身的美編能力就可以把網站設計業面與後端大數據串聯；也有護理師透過產業新尖兵課程，花半年時間學會前端網頁設計、後端開發技術與資料庫維護，從護理師成功轉職工程師。