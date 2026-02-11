嚴重食安事件！昨（10）日有民眾到連鎖速食品牌肯德基購買蛋撻，回家品嘗時卻發現內餡藏著一整顆 4 號電池，離譜畫面立刻引爆網路譁然。今（11）日稍早肯德基也發聲承認疏失，而高雄市衛生局今早也到門市稽查，釐清電池來源，結果監視器畫面全都錄到，是製作過程中廚房的計時器掉落，導致電池不慎掉進蛋撻內。
肯德基「蛋撻藏電池」是真的！衛生局看監視器揭來源
近日有網友在 Threads 爆料，表示家人從肯德基高雄楠梓分店訂了一整盒蛋撻，拿回家後準備加熱其中一顆時，卻意外發現蛋撻底部出現黑色影子，原本還以為是黑糖麻糬口味，沒想到咬開後竟發現一整顆完好的電池藏在內餡裡。當事人心有餘悸回憶，原本家人建議她先微波加熱，口感會比較好，還好最後嫌麻煩直接吃，否則若將電池放入微波爐，後果恐不堪設想。
高雄市衛生局接獲通報後，今（11）日派員前往該連鎖速食業分店進行稽查。現場檢視產品原料，並未再發現異物，隨後調閱作業區監視畫面，發現員工在製作蛋撻時，計時器不慎掉落至尚未烘烤的蛋撻盤內，導致電池掉入蛋撻中。
針對本次事件，業者也坦承，此次異物事件係作業流程疏漏所致，員工未依標準作業程序將該批蛋撻報廢。衛生局將依《食品安全衛生管理法》第15條第1項第3款，以及第44條、第49條相關規定，對業者處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並移送檢調單位處理。
高雄市衛生局
