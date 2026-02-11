我是廣告 請繼續往下閱讀

市場11日傳出群創南科五廠可能由美光接手，引發外界揣測面板產能退出後，廠房是否將轉作記憶體相關用途；對此，群創並未證實買家身分，僅強調資產配置會依長期策略審慎評估，若有重大進展將依規定公告，並提醒以公開資訊觀測站為準。事實上，群創南科五廠「出售或轉作他用」的傳聞已流傳一段時間。先前市場曾點名台積電可能採「先租後買」方式取得廠房，但在台積電海外擴產動作放大、台灣新增產能急迫性降低後，相關說法逐漸降溫；其後又多次傳出包含美光、日月光、矽品等業者曾赴廠評估、詢價，使得五廠動向始終是市場焦點。群創對外也早已透露產能結構調整方向，公司先前宣布將逐步收斂五廠運作，並把筆電面板、監視器面板與醫療用面板等產線分批移轉至竹南T2廠與南科三廠生產，規劃最晚在2026年中前完成遷出。外界因此解讀，五廠後續若進入處分或轉型階段，時點將與群創產線搬遷進度相呼應。面對最新傳聞，群創重申，公司對資產配置與營運據點規劃，會綜合長期策略、產業趨勢與股東權益審慎評估，若達重大訊息揭露標準將即時對外公告；並呼籲市場避免以未經證實的消息作為投資判斷依據。