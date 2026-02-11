我是廣告 請繼續往下閱讀

▲事故發生時，蘇家大哥騎車在後方，親眼目睹雙載的雙胞胎弟弟遭預拌車撞擊，當場情緒潰堤、難過得說不出話。父親趕到現場後亦難以接受噩耗，場面哀痛沉重。（圖／翻攝畫面）

▲台中烏日溪南橋下匝道11日發生死亡車禍，預拌混凝土車右轉時與雙載機車碰撞，23歲雙胞胎兄弟1死1傷。哥哥當場不治，弟弟重傷送醫，事故原因仍待警方釐清。（圖／翻攝畫面）

台中市烏日區今（11）日發生一起死亡車禍！一輛預拌混凝土車右轉進入溪南橋下匝道時，與一輛雙載機車發生碰撞，造成23歲蘇姓雙胞胎兄弟1死1傷。騎乘機車的哥哥，當場傷重不治，坐在後座的弟弟則受重傷送醫，目前治療當中。警方初步調查，40歲蔡姓男子駕駛預拌混凝土車，行經溪南橋外線車道欲右轉匝道接環河路時，在匝道處與蘇姓兄弟共乘的機車發生事故。機車一度卡在車頭下方，兩人受困於右後輪下方。救護人員到場後將弟弟救出送往中山附醫，哥哥因頭部重創明顯死亡，詳細肇事原因仍待釐清。事發當下，蘇家大哥則騎在後方，全程目睹事故經過。他在事故發生後一度嚇傻，回過神後立即衝上前求救，情緒激動地向救護人員喊著「那兩個是我弟弟！」場面令人鼻酸。蘇姓父親隨後趕赴警局處理後續事宜，悲痛難抑、數度語塞，現場氣氛沉重。校方表示，雙胞胎兄弟就讀國立勤益科技大學不同專班，哥哥為產學訓模式專班四年級學生，弟弟則就讀產學攜手合作計畫專班。兩人高中畢業於台中高工，白天在父親經營的機械工廠實習，假日到校上課。校方指出，哥哥曾為機械加工項目金牌國手，表現優異，導師則形容兄弟倆「既乖巧又認真」。而校方也在第一時間聯繫家屬，並由導師前往醫院陪伴關懷，後續將協助辦理學生保險、急難救助及同學輔導等相關事宜。警方表示，將持續調查事故原因與責任歸屬。