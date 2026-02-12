備受全民期待、由運動部推出的首波福利「115年運動幣」將於今（12）日下午2時正式進行直播抽籤！此次活動將抽出60萬份、每份面額500元的運動幣，適用對象擴大至16歲以上國民。為了讓民眾第一時間掌握中獎資訊與使用規則，運動部特別整理了「抽籤、查詢、領取、使用」懶人包，助您輕鬆享受運動福利。

運動幣抽籤直播資訊：身分證末碼對獎

抽籤儀式將於今日下午14:00準時開始，民眾可透過「運動部 Facebook 粉絲專頁」或「運動部官方 YouTube 頻道」收看全程直播。

主持人： 《全明星運動會》人氣女星黃沐妍（小豬）。

抽籤嘉賓： 運動員李讓

抽籤方式： 現場透過抽球機抽出數組「身分證字號末2碼」或「末3碼」，並與登記名單比對，預計產出約60萬名中籤幸運兒。

▲115年運動幣抽籤資訊。（圖／Gemini AI／記者路皓惟監製）
運動幣中獎查詢與領取時程

錯過直播沒關係，正式中籤結果將於明日開放查詢。

📍查詢時間： 2026年2月13日（周五）上午10:00起。

📍查詢網站： 動滋網。

📍領取步驟：

🟡前往動滋網點選「我的運動幣」。

🟡輸入身分證字號、手機號碼等資料驗證。

🟡輸入簡訊驗證碼。

🟡取得動態 QR Code（電子錢包）。

📍抵用期間： 2026年3月1日起至12月31日止。

▲青春動滋券與運動幣的差異性一次看懂，其中16歲至22歲的年輕朋友從過去穩拿500元，變成要跟全民一起登記比拚運氣。（圖／Gemini生成）
運動幣500元怎麼花？「添裝備」上限要注意

今年的運動幣總面額為500元，除了延續過去「做運動」、「看比賽」的功能外，首度新增「添裝備」類別，但需注意各類別的抵用上限不同：

📍【做運動】（上限500元）： 適用於運動中心入場、健身房、游泳池、運動課程及運動觀光遊程等，可全額折抵。

📍【看比賽】（上限500元）： 適用於職棒、職籃等賽事門票、轉播訂閱、應援周邊商品，可全額折抵。

📍【添裝備】（上限200元）： 特別注意！ 此類別最高僅能折抵200元。適用於購買運動鞋、運動服飾、球類護具及運動器材維修等。

▲2026運動幣使用規則。（圖／Gemini生成）
運動幣使用方式與防盜提醒

運動幣採電子錢包模式，不限抵用次數，可分次消費直至餘額用罄。

📍實體店家： 結帳時出示 QR Code，並告知店員「簡訊驗證碼」。

📍線上平台： 輸入付款碼、身分證末四碼及簡訊驗證碼。

📍重要提醒： 運動幣限中籤者「本人」使用，禁止轉售、兌現，現場消費時店家將核對身分。

運動部呼籲，運動幣旨在鼓勵國人建立規律運動習慣，中籤民眾請務必於年底前使用完畢。若有任何疑問，可於每日上午9時至下午6時撥打客服專線（02-7752-3658）諮詢。

▲運動幣前身是青春動滋券，關於外界「領券率」太低的質疑，李洋也在行政院院會上做出回應。（圖／行政院提供）
運動幣取代青春動滋券　新增「添裝備」設計

運動幣前身是青春動滋券，關於外界「領券率」太低的質疑，李洋也在行政院院會上做出回應，他坦言青春動滋券在112-114年的領用率確實不高，因此今年也新增了「添裝備」的使用設計，並設定200元的上限，希望大家可以去現場看比賽、感受運動魅力，以及做運動讓身體更健康，提升全民和全齡參與運動。

如李洋部長所說，運動部為落實全民運動政策目標，自115年起將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放60萬份， 每份面額500元，發放對象為年滿16歲以上國民皆有資格登記參加抽籤。運動幣政策將於115年第一季正式上路，抵用範圍除延續原有「做運動」、「看比賽」抵用類別外，為兼顧產業均衡發展，此次新增開放「添裝備」類別，每人最高可抵用200元。

運動幣為何設置200元購買裝備上限？避免淪為「買鞋券」

過去動滋券常被詬病淪為「買鞋券」，民眾大型運動連鎖店購物，變成推動消費，而不一定能規展社會運動氛圍。一領券因此李洋部長也提到，「添裝備」上次動滋券在裝備購買上並無設上限，但這次最高可抵200元，主要是仍希望引導實際運動參與，避免過於集中在「添裝備」上。


