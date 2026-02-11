我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國一名男子10日突然走進春武里府（Chon Buri）邦拉蒙警察局，手上拿著安非他命與冰毒，要求警方將他逮捕；這名男子在上周才剛從監獄獲釋，這一舉動讓警方大感震驚，男子也娓娓道來為何會想再回來的原因。根據泰媒《Khaosod》、《Thaiger》報導，事件發生於10日中午，當時調查人員正在警局內辦公。警方表示，男子神情平靜地走向詢問櫃檯，交出6顆安非他命藥丸與0.01公克冰毒，並表示：「請逮捕我。如果你們不抓我，我就去砸區政府辦公室的窗戶。」面對這一異常要求，警方立即將男子拘留，並確認其身分為25歲的Watcharakulnachat。他於2月5日才剛從芭達雅特別監獄獲釋。在逮捕過程中，男子表現冷靜且完全配合，並堅稱希望再次入獄。男子向警方坦承，自己是LGBTQ+族群人士，出獄後無處可去。在漫無目的地流浪五天後，他開始想念獄中同伴，因此決定故意犯案，以便被送回監獄。男子聲稱，為了自首他購買毒品，特地在中天（Jomtien）海灘地區花費近2000泰銖買到毒品。他表示自己難以適應監獄外的生活，並提及曾出現憂鬱及自殺念頭。男子自述曾在航空公司地勤部門工作，但在男友涉入一起詐騙案並被逮捕後，他的精神狀況開始惡化，生活逐漸失控。警方已依「持有第一類毒品並意圖販售」罪名對男子起訴，目前已移交調查人員依法處理。