我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧紫棋大巨蛋加演場今（11）日上午11點開賣，一開始拓元售票系統介面上，有許多票，但是以秒數的速度消失。（圖／翻攝自拓元售票網站）

華語樂壇天后G.E.M.鄧紫棋將於2026年4月9日至12日，在台北大巨蛋舉行《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，昨日加場（4／9場次）門票開賣，僅花8分就被歌迷們給買光，一連四場共16萬張門票全數售罄，因日前有網友在社群發文，認為鄧紫棋已經是過氣歌手，本次大巨蛋演唱會全部售光，讓許多沒搶到票的粉絲直呼：「誰說她過氣了！」鄧紫棋本次台北演唱會原先規劃三場演出，門票開賣即秒殺，主辦單位緊急宣布加開4月9日場次，門票於昨（11）日上午11點正式開賣，短短8分鐘內再度完售，多個售票平台包括拓元、Klook、Trip.com同步湧入大量人潮，瞬間流量爆增，因此粉絲直呼系統卡死、根本無法進入購票頁面。事實上，在鄧紫棋演唱會消息曝光前，網路上曾出現質疑聲浪，有網友在PTT發文討論「鄧紫棋還紅嗎？」認為她在〈光年之外〉後似乎就沒有推出現象級作品，加上台北大巨蛋場地規模龐大，擔心票房表現不如預期，而本次16萬張門票瞬間售罄，也證明了鄧紫棋在華語樂壇的高知名度，以及極強的市場號召力。搶票盛況也讓不少歌迷笑稱，鄧紫棋的大巨蛋演唱會「難搶程度直逼周杰倫」，由於門票全面完售，仍有大批歌迷在社群平台敲碗，希望主辦單位能加開場次，甚至呼聲一路喊到「求高雄加場」，敲碗鄧紫棋直接在台灣開巡迴演唱會。