▲2024年9月30日，新北市女子陳嘉瑩涉嫌毒駕拒檢逃逸，拖行並撞擊施工護欄，造成土城警分局清水派出所長劉宗鑫傷重殉職，案件震撼社會。11日宣判結果出爐，依殺人罪判處陳女死刑、褫奪公權終身。（圖／翻攝畫面）

事發於2024年9月，新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫執勤時，遭吸毒女子陳嘉瑩拖行致死。全案由新北地方法院國民法庭審理，11日宣判，依殺人罪判處陳女死刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。回顧案發經過，當時32歲陳女吸食安非他命、愷他命及依托咪酯電子煙後，駕駛權利車違停於新北地檢署偵查大樓外紅線區。巡邏中的劉宗鑫發現車牌已遭註銷，上前盤查時，陳女拒檢加速逃逸。劉宗鑫試圖伸手進入車窗制止，陳女卻猛踩油門疾駛，高速蛇行拖行劉約200多公尺，並以車身左側撞擊施工護欄，導致劉宗鑫傷重殉職。國民法庭自6日起連續4個工作日開庭審理。陳女否認有殺人犯意，辯稱當時因驚慌想逃，誤以為車輛起步後員警會鬆手，並非故意造成死亡。她並提到，在押期間產下一子，希望有機會探視孩子。檢方則指出，陳女案發後曾與友人聯繫，請對方協助處理車內毒品；當妹妹傳訊質問「妳瘋了嗎」、「妳把人撞死」時，她回稱「因為他硬要找我麻煩，我不想被冤枉」，相關對話成為舉證重點。此外，她於羈押期間曾表示「他不是我的親人，很難對他有難過情緒」，並未展現明確悔意。合議庭審酌相關證據與雙方攻防後認為，陳女在吸毒狀態下駕車拒檢，拖行員警並撞擊護欄，手段危險且後果重大，不僅嚴重侵害執法人員執行公權力的安全，也對被害人家庭造成無可彌補的傷害，罪責深重，因此判處死刑並褫奪公權終身。宣判時，法庭內氣氛凝重。11日傍晚5時35分左右，法官宣讀「死刑」二字時，陳女原本站立聽判，身形明顯一晃，隨即坐回被告席椅上，神情呆滯、雙眼失焦，未再多作表示。全案仍可依法提起上訴。