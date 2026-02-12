台積電（2330）11日台股封關收盤衝上 1,915 元歷史天價，帶動大盤氣勢如虹，連帶讓國民 ETF 0050 績效亮眼。然而，這波股市狂歡卻讓一群人笑不出來，就是「賣股買房族」，為錯過大行情後悔不已，崩潰直呼：「真的不如閉眼買 0050，現在早在數錢了！」
月租7萬8 vs 房貸11萬 網友嘆：頭殼壞去才買房
一名網友在 Dcard 發文表示，自己原是「打死不買房派」，覺得投資 0050 跟台積電就好，即便在台北市租屋每月租金高達 7 萬 8000 元，但看著股票資產數字往上走仍很愉悅。未料前年覺得「房價漲太兇」，忍不住進場買房，結果每月房貸還款高達 11 萬元，被迫過著節儉生活，讓他不禁感嘆：「這一年股票噴成這樣，我卻無緣，覺得自己挺蠢的！」
貼文引發熱烈討論，有網友幫忙精算：「如果你 2024 不選擇買房，把頭期款拿去買 0050 跟台積電，獲利早已賺到六、七年的租金，接下來現金流更充沛，不但住好屋還可以不用虧待自己。」許多這波「棄股轉房」的民眾也紛紛留言：「真的慘！這波漲成這樣，我們完美錯過。」
股市創新高、房市卻腰斬？全台預售量崩跌 70%
網友的悔恨其來有自。在台積電不斷創新高的同時，房市卻因央行重手打炒房而進入急凍期。根據永慶房產集團比較 2024 年與 2025 年數據發現，全台預售屋交易量從 12.2 萬件大幅滑落至 3.6 萬件，年減幅高達 70.3% 。
這意味著，資金正從房地產市場大舉撤守。過去「買房抗通膨」的鐵律，在信用管制與股市吸金的雙重夾擊下，似乎暫時失靈。
昔日科技新貴區最慘！新竹買氣剩不到 2 成
最有感的，莫過於這一波跌最慘的「科技房市區」。根據永慶數據，新竹縣市在 2024 年還有近 7000 件的交易量，但到了 2025 年僅剩 1227 件，減幅高達 82.3%，是七大都會區中衰退最劇烈的區域，平均每月交易約只剩百件 。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，新竹過去受科技題材帶動，房價基期已被墊高。如今在投資客退場、自住客觀望下，單月交易量僅剩百件水準，與過去的火熱景象形成強烈對比 。
專家示警：房價預期已扭轉 購屋首重「風險控管」
不只新竹，雙北以南的五大都會區預售屋交易量年減幅均超過七成，顯示觀望氣氛濃厚 。陳金萍分析，在央行信用管制持續、房貸審核嚴格的環境下，市場對於「未來房價必漲」的預期已經被扭轉 。
面對當前「股市熱、房市冷」的資產挪移現象，陳金萍建議，預售屋付款期長、變數多，在市場不確定性升高的此刻，購屋族更應審慎評估自身的資金條件與風險承受度，切勿因為恐慌或投機心態而貿然進場，以免在資產配置上顧此失彼 。
資料來源：Dcard 、永慶房屋
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
