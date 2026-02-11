我是廣告 請繼續往下閱讀

▲旗后商圈原創IP角色「魷福」亮相，成為拍照亮點，為春節走春增添趣味。（圖／翻攝畫面）

農曆春節將至，高雄旗津以海景、渡輪風情與豐富海鮮聞名，是春節小旅行的熱門選擇。榮獲全國卓越商圈「觀光亮點獎」的旗后商圈，配合高雄市推動的「灣區大港・旗津領航」整體發展計畫，從港灣景觀優化、旅遊動線串聯到觀光體驗提升等面向，持續深化旗津港灣觀光特色與商圈活化能量，也透過節慶活動帶動港灣人潮。今年「旗津過好年」活動已於2月7日拉開序幕，現場發放超人力霸王新春小紅包，吸引親子與遊客提前感受春節氣氛。商圈原創IP角色「魷福」也亮相，帶著象徵祝福的小禮物與民眾互動，成為拍照亮點，為春節走春增添趣味。旗后商圈理事長陳昱宏表示，配合「灣區大港・旗津領航」計畫推動，商圈持續優化旅遊動線與節慶體驗，春節期間港邊餐廳與小吃店提供海鮮年菜及特色小吃，適合全家共享；港邊市集、濱海步道與自行車道也適合半日或一日遊行程。無論白天逛老街、傍晚賞夕陽、夜間品嚐海鮮，都能感受旗津濃濃的人情味與海港年節氣氛。誠摯邀請全國民眾，春節假期來旗津走春、吃海鮮、吹海風，開啟輕鬆又有年味的港灣小旅行。