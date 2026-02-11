我是廣告 請繼續往下閱讀

中國網軍在全球各大社群平台作亂的情況層出不窮，利用假帳號以及產製內容農場文章粉專，洗腦不擅資訊判別的民眾，散發大力吹捧中國同時貶抑台、日、美等國的貼文或影片。隨著AI逐漸普及，情況愈演愈烈。美國蘭德智庫研究員、內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授王宏恩發現，部分「中吹」粉專利用AI生成文章，卻忘記刪除「面向臺灣用戶」提示詞。王宏恩透過臉書發文表示，最近挖到了好幾個證據，揭露中國內容農場控制的臉書粉專，透過AI生成「專門針對台灣人的繁體中文」內容宣揚中國。之所以如此肯定，是因為發現這些文章跟許多大學生以及期刊作者一樣，忘記把AI生成的prompt刪除，如圖所示。王宏恩分享的案例中，是一個介紹中國人物的粉專，貼文末尾竟直接留下prompt內容，「面向臺灣用戶，用繁體語言，重新編輯這個文章，字數控制在500，保留原文的開頭部分，不改變原文歷史真實性」。王宏恩還提到，亦有其他案例是粉專發現到prompt沒刪除，事後補刪，但可在編輯歷史裡找到，可見中國網軍也知道這個prompt要刪除的。王宏恩指出，過去雖然已經發現這些內容農場在推動郭台銘參選、推動萊豬公投，但這次的發現證實這些內容農場粉專有使用AI、也確實就是針對台灣人客製化，而非海外華語讀者，這兩個是過去研究所缺失的環節。王宏恩認為，雖然現在用prompt大家都會，但假如是跨國、針對性、與中國官方有緊密接觸的單位特別對台灣讀者這樣做，當然需要應對。王宏恩剖析這類中國內容農場文章，大量參雜中國愛國主義以及反日內容，基本與中國官方方向一致，這些中國內容農場可以直接連到中國的網信辦跟宣傳部，利用AI重修貼文，除了針對台灣民眾之外，也可避免被抓到源頭或因相同內容被降觸及，他認為這不會是國內某個小編打工忘記刪除提示詞，而是中國有意針對台灣人的愛國宣傳產出。他指出，就連許多目前帳面上看來不是政治粉專的帳號也有大量使用AI產出貼文的情形，這代表未來將會越難透過繁體字和簡體字的轉換，來偵測到對岸內容；讀者也得更依賴社群平台的透明化資訊，並主動針對帳號地理位置所在地進行判別。