台股封關日衝上收盤歷史新高，三大法人買超近575億元、其中外資買超逾523億元，外資重押名單也曝光，單日買最多的是擁低軌衛星題材的面板股友達，一口氣被外資掃進約12.39萬張，被市場解讀為「押注開紅盤亮點」的風向球。集中市場11日開高走高，盤中一度改寫歷史高點，終場收在33,605.71點，上漲532.74點、漲幅1.61%，同日三大法人合計買超574.95億元，外資買超居絕對主力。盤面上，台積電盤中再創新高、終場也收在新高價位，對大盤漲點貢獻最顯著；台達電同樣走強，成為推升指數的另一股力量。不過外資到底在替年後做什麼準備？外資封關日買超排行榜由友達奪冠，第二名是南亞，接著旺宏、群創也都躋身買超前段班。相對地，外資賣超榜以力積電居首，而台積電雖創收盤新高，外資仍呈現小幅調節。外資買超前十名，依序為友達 123939 張、南亞60938張、旺宏57079張、群創50501張、凱基金43057張、國泰日本不動產42536張、聯電40320張、中鋼37196張、群益台灣精選高息35315張、鴻海31320張。外資賣超前十名則是力積電-17379張、群益優選非投等債-12192張、元大滬深300正2 -7007張、欣興-6789張、凱基台灣TOP50 -6785張、聯合再生-6714張、瑞軒-6088張、台積電-4941張、全新-4772張、凱基美國非投等債-4762張。