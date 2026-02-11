我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「2026跈等伯公尋年味」2月14日下午在美濃文創中心廣場舉辦。（圖／高市府客委會提供）

高市府客委會將於2月14日下午，在美濃文創中心廣場舉辦「2026跈等伯公尋年味」活動，結合傳統客庄年節文化、手作體驗、互動遊戲與在地小市集，邀請民眾攜家帶眷走進美濃，在熱鬧歡喜的年節氛圍中，認識客庄文化、感受伯公信仰的祝福，一起迎接嶄新的一年。高市府客委會指出，客家人過年，從農曆12月25日「入年假」便揭開序幕。美濃永安庄每年搭建「福廠」，恭請庄內伯公安座過年，祈求新的一年平安順遂、好運臨門。「瀰濃永安庄伯公福廠入年駕祭典」更已登錄為高雄市無形文化資產，承載百年信仰與地方記憶。本次活動以此文化脈絡為主軸，透過互動體驗，讓民眾在輕鬆參與中認識伯公信仰在客庄生活中的重要角色。活動當天規劃多項適合親子同樂的體驗內容，包括摺門前紙、版畫拓印春聯、剪紙；民眾只要用客語說一句吉祥話，即可獲得喜氣春聯；另設有「客家文化探索」闖關，透過八音體驗、繪本導讀、福廠及入年假文化介紹，讓孩子在遊戲中認識客庄傳統。此外，特別規劃「搞尞添好運」遊戲，將客庄年節傳統博弈巧妙結合伯公信仰，設計「伯公開運轉轉樂」、「伯公賜福站」遊戲，邀請民眾向伯公祈福、轉好運，象徵新的一年幸福好運「馬上來」。現場完成闖關與互動體驗，即有機會獲得「開運伯公祝福禮」，送完為止。