▲林宥嘉（左）曾經與鄧紫棋（右）有一段戀情，最後卻是不愉快收場。（圖／翻攝自微博）

華語樂壇天后G.E.M.鄧紫棋今年4月將站上台北大巨蛋舞台，全部4場近16萬張門票開賣後全被粉絲秒殺，可見她的超強魅力，回顧她所推出的神曲〈泡沫〉，是當初和林宥嘉分手後，獨旅紐約時所寫下，幸好她現在已經走出情傷，和現任男友Mark愛情長跑多年，而男方來頭可不小，他的外公王國旌是香港知名富商、港圈美人關之琳的第一任丈夫，媽媽則是知名企業經理人，可謂名副其實的高富帥。回顧鄧紫棋的情史，最廣為人知的莫過於與歌手林宥嘉那段刻骨銘心卻傷痕累累的戀情，兩人的戀情始於2010年，同為新生代歌手的兩人有著許多互動，戀情早已是圈內公開的祕密，林宥嘉甚至曾在鄧紫棋的演唱會上為她擋下媒體鏡頭，護花心切的畫面一度引發熱議，然而，這段感情始終未被正式承認，男方多次在公開場合否認戀情，也為日後的分手埋下伏筆。2014年，林宥嘉在受訪時突然拋出「祝福彼此、各自安好」的說法，等同單方面宣告分手，鄧紫棋事後坦言，自己是看到新聞才知道「被分手」，這樣的方式讓她難以接受，也一度情緒潰堤，甚至在私人社群平台直指對方「虛偽」、「厚臉皮」，成為當年娛樂圈最轟動的情感風波之一。這段戀情對鄧紫棋造成極大打擊，她曾透露，療傷期間在紐約街頭看到小丑吹泡泡的畫面，觸發靈感寫下代表作 〈泡沫〉，歌詞中「陽光下的泡沫是彩色的，就像被騙的我是幸福的」，正是她當時心境的真實寫照，多年後她坦言，自己花了9年時間才放下這段感情，並深刻體悟「愛不能只靠一個人苦撐」。走過情傷低谷，鄧紫棋於2018年大方認愛現任男友Mark Ngai，感情狀態截然不同，Mark不僅是她的造型師，也是工作與生活中的重要支柱，其家庭背景同樣引發關注，外公為港圈美人關之琳的第一任丈夫王國旌、母親經營高端餐廳，妹妹則是主持人魏韵芝，被外界形容為「現實版高富帥」。兩人交往至今已8年，感情始終低調穩定，Mark長期陪伴鄧紫棋全球巡演，家人也給予她高度支持，甚至曾包下私人飛機飛往青島為她加油，雖然2020年 一度傳出密婚消息，但鄧紫棋隨即澄清自己法律上仍是單身，強調感情狀態順其自然。鄧紫棋用時間證明自己早已走出過去，如今，她不僅以音樂站上華語樂壇頂端，個人身家更傳出高達12.56億人民幣，曾讓她心碎的愛情，化為一首首傳唱度極高的作品，也成為她邁向天后之路的重要養分。