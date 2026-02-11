我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳嘉瑩毒駕拖行所長致死，遭新北地院國民法庭判死刑，劉父（中）哽咽稱正義不會遲到，並向社會大眾鞠躬致謝。（圖／翻攝畫面）

事發於2024年9月，新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫執勤時，遭吸毒後駕車的陳嘉瑩衝撞並拖行約200公尺，最終傷重殉職。檢方依殺人罪起訴，全案由新北地方法院國民法庭審理，11日下午一審宣判，判處陳女死刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。宣判當下，法庭氣氛凝重。當審判長清楚宣示「判處死刑」時，旁聽席上的劉父、劉母與劉宗鑫妻子情緒瞬間潰堤。三人幾乎同時起身走向法官席前，當場跪地痛哭，不斷哽咽喊著「謝謝法官！」劉父更連連磕頭致意，場面令人鼻酸。法庭內不少旁聽民眾也低頭拭淚，氣氛哀戚而沉重。走出法院後，劉宗鑫父親語帶哽咽表示，感謝社會大眾這段時間的關心與支持，「讓我們在最黑暗的時候，還能感受到溫暖。」他說，今天的判決結果讓他相信司法仍然存在正義，「正義不會遲到」，也強調「殺人償命，如我所願」，這是他身為父親最真實的心聲。劉父指出，兒子為了維護社會治安帶隊出勤，卻在執行公權力過程中喪命，家人至今仍難以走出傷痛，但今天的判決，至少讓他們感到司法給了交代。另外，生命權平等協會理事長林志豪也在庭後表示，感謝新北地檢署公訴團隊在偵辦期間蒐證完整、準備周全，為被害人家屬爭取公道，認為此案判決具有指標意義。隨後，他也與家屬一同向媒體與社會大眾鞠躬致謝。