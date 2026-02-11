我是廣告 請繼續往下閱讀

荷蘭啤酒釀造商海尼根（Heineken）11日宣布，將從全球裁撤6000員工，約佔全球87,000名員工的7%，因需求疲軟等因素，導致獲利慘淡，被迫下修獲利成長預期。根據路透報導，海尼根周三宣布這項裁員計畫，並將2026年的獲利成長預期，設定為低於去年的水準。不僅只有海尼根，其他酒類同業也都面臨需求疲軟的挑戰。海尼根是全球第二大啤酒商。目前公司正在尋找新任執行長，原先的執行長范登布林克（Dolf van den Brink）於1月意外辭職。海尼根表示，未來將以更少的資源實現更高的成長，以安撫對公司效率表現不滿的投資人。部分投資人認為，公司在營運效率方面已落後於同業。與此同時，在消費者財務壓力加劇以及近期惡劣天氣影響下，整個產業的銷售表現皆出現疲弱。競爭對手嘉士伯（Carlsberg）也表示將裁員；其他啤酒與烈酒製造商則在多年銷售成長逐漸放緩後，紛紛削減成本、出售資產或放慢生產步調。海尼根公司財務長范登布魯克（Harold van den Broek）表示，這麼做確實是為了強化營運，並能夠投入資源於成長。裁員將集中在歐洲或成長潛力較低的次要市場；另有部分裁員來自先前已公布的相關措施公告，包含供應網路以及業務單位調整等等。除了酒類需求疲軟之外，路透指出酒類前景面臨長期困境的三大原因，包含，以及等因素，為酒類市場帶來影響。英媒衛報則指出，也產生的一定的影響，一些消費者因為健康問題而減少了飲酒量，另一些消費者則在，有些則是因服用減肥藥因素戒酒。