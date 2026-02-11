我是廣告 請繼續往下閱讀

📌理由一：明知員警仍在車旁仍高速逃逸

📌理由二：犯後態度難認悔意

📌理由三：嚴重衝擊公權力與社會秩序

女子陳嘉瑩前年9月深夜在新北市土城區拒絕警方盤查，駕車衝撞並拖行清水派出所所長劉宗鑫，造成劉員傷重不治。新北地方法院今（11）日依殺人罪判處陳女死刑、褫奪公權終身，並依職權送上級法院審理。判決書並列出量處死刑的三大理由。事發於2024年9月30日深夜10時54分許。陳嘉瑩施用含甲基安非他命、愷他命及依托咪酯成分的電子菸彈後，將自小客車違停在新北地檢署偵查大樓前。清水派出所所長劉宗鑫與楊姓員警巡邏經過，發現車牌異常上前盤查，並察覺疑似毒品情事，要求陳女下車受檢。未料陳女拒絕配合，突然猛踩油門加速逃逸。為制止其離開，劉宗鑫伸手抓住陳女衣領及車窗喝令停車，但陳女仍以S型方式高速行駛，往金城路二段三峽方向逃逸，途中左偏撞擊捷運施工護欄。劉宗鑫遭拖行約200公尺後重摔落地，頭部、胸腹部及四肢多處骨折與外傷，送醫急救仍因多重器官損傷及失血過多不治。合議庭指出，案發當時劉宗鑫身著制服依法執行職務，並無不當執法情形。陳女明知員警手仍伸入車內抓握車輛，仍加速駕車逃逸，並在行駛過程中以S型方式擺盪車身。法院認為，陳女於高速行駛中左偏撞擊捷運施工護欄，導致員警遭拖行並重摔落地，最後傷重不治。合議庭指出，陳女對員警可能因其行為而死亡具有故意或至少間接故意，犯罪手段重大，此外手段殘暴，對人命毫無尊重。判決指出，陳女於審理期間僅坦承部分毒品施用行為，否認殺人及妨害公務犯意，並辯稱因驚慌逃逸而釀禍。此外，司法精神鑑定過程中，陳女曾表示「他不是我的家人，所以我不難過」等語。合議庭指出，陳女案發後第一時間聯繫友人處理車內毒品，而非即刻停車救人，整體犯後態度難認具有悔意。合議庭指出，陳女為規避盤查，在公共道路上駕駛動力交通工具高速逃逸，並造成執法人員死亡，對社會秩序與公權力執行造成重大衝擊。法院審酌被害人家庭所受影響、犯罪情節及社會觀感後認為，無期徒刑不足以反映本案犯罪惡性及對法治秩序的破壞，因此判處死刑並褫奪公權終身，而全案仍可依法提起上訴。