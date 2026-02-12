台北捷運還在持續進化中！北捷每天都要乘載台北、新北破百萬的通勤族，尖峰時段車廂常擠得水洩不通，推著嬰兒車的家長更是常常進退兩難。對此，北捷近期也表示，車廂內增設了「嬰兒車停放區」，位置就在車門附近，也順勢讓動線更加順暢。
北捷滿足家長需求了！車廂增設嬰兒車停放區
台北捷運公司昨（11）日發文：「空間解壓縮！嬰兒車停放區誕生！」提到近期又推出車廂改造計畫，將車廂原有的三人座椅區調整為寬敞的嬰兒車停放區，「不管是大輪推車還是雙胞胎推車，都能輕鬆停放！」
過去親子家庭帶著推車搭捷運，最尷尬的瞬間，莫過於被迫卡在車門口，進也不是、退也不是。因此北捷也表示：「推車有了專屬停放區，一般旅客上下車也變得更順暢。空間優化，禮讓也一起優化！當您在車廂內看到推車時，請幫忙空出這個位置，您的禮讓，是台北捷運最美的風景。」
北捷持續改善車廂設置！動線流暢度持續提升中
事實上，從去年 11 月開始，台北捷運公司就持續改善車廂設置，透過空間規劃讓動線與乘載量逐步提升，並在人潮最多的「藍線」板南線推出空間優化列車。其中「第 2 至第 5 節車廂」已移除部分座椅與車門中央立柱，讓乘客進出車廂不再卡關，僅車廂第 1 節與第 6 節仍保留車門中央立柱。
此外，空間優化列車也大量新增扶手配置，包括新增 6 根橫向扶桿，車側與座椅旁增設扶手，以及將 144 個鮮黃色手拉環下調 6 公分，讓不同身高的乘客都有更好的抓握點。同時也進行座位優化調整，列車座位數從原先的 352 席調整為 300 席，換取更大的載客與站立空間。
資料來源：台北捷運公司
