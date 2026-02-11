我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅談判敲定關稅15%後，行政院副院長鄭麗君10日晚間再度前往美國，與美方進行最後交涉，預計有望簽署「台美對等貿易協定」（ART）。藍白陣營仍在猛帶批評政府黑箱、掏空台積電等風向，對此，國民黨前立委、現任華府哈德遜智庫研究員許毓仁許毓仁表示，政府在台美關稅談判其實談得不錯，這場產業移動的本質是升級，若稱之為「掏空」，其實是在自我矮化。許毓仁透過臉書表示，最近國內對台積電赴美投資的討論，充滿焦慮與質疑。有人擔心產能外移、產業被掏空，甚至認為這是台灣在戰略上讓步。他想把這些問題釐清，這場產業移動的本質，不是撤退，而是升級；不是流失，而是整合。必須從產業現實與戰略邏輯來看待這件事。首先，許毓仁提到，「這不是搬遷，而是全球擴廠」，很多人問他，「是不是台積電被要求把 40% 產能搬去美國？」他的回答很直接，這不是 shut down （關掉）台灣廠區，而是為了因應全球AI軍備競賽與先進製程需求爆發所做的全球擴廠。台積電在亞利桑那購置預留的土地，可以興建數座先進製程晶圓廠。這是未來五年以上的長期資本支出規劃，不是一時的政治決定。更重要的是產業結構，台積電約 60% 客戶在美國、先進製程與 AI 伺服器需求高度集中在美國、資料中心與算力建設主戰場在美國。企業是為了客戶與毛利移動。當 AI 需求在那裡，當國防與高效能運算需求在那裡，產能自然會部分落地在那裡。許毓仁透露，上週自己在德州實地考察，看到的情況非常清楚。電子五哥鴻海、緯創等已經逐步轉往德州建立新的製造與科學園區。這不是「被逼走」，而是全球 AI 基礎建設重心轉移的結果。大型資料中心在德州、能源與電力配套在德州、客戶與終端需求在美國台灣廠商是順著需求走，而不是被政治驅趕。如果今天我們硬要阻止企業出海，那才是真正削弱競爭力。第二，許毓仁強調，「真正的問題不是掏空，而是如何讓台灣更不可或缺」；他指出，台灣現在擁有的是全球最關鍵的半導體供應鏈能力。歷史上，美國從未像現在這樣需要台灣。這是一個時間窗口。當美國的 AI 發展、國防科技、資料中心建設與先進製程高度依賴台灣技術與人才時，我們應該做的不是退縮，而是深化整合。我們的目標不是守住所有產能，而是建立不可或缺性。他認為，當美國的經濟安全與國防實力與台灣深度綁定時，那才是最深層的安全保障。如果我們自己把這叫做「掏空」，其實是在自我矮化。許毓仁也肯定政府，「台美關稅談得不錯，現在應該往供應鏈整合邁進」；他認為，既然關稅談判已有不錯成績，接下來應該儘快簽訂，立法院盡快實質審查，時間一拖久，難保川普變卦。現在的關鍵不是防守，而是進攻。如何在既有基礎上推動更深層的供應鏈整合？許毓仁給出四點建議，「協助台廠在美落地時降低制度風險」、「建立稅務、能源與人才配套」、「確保高附加價值研發與核心技術仍以台灣為重心」、「透過產業分工降低單點風險」；他強調，供應鏈整合的目的不是依附，而是降低風險、提升整體韌性。最後，許毓仁認為，「監督政府談判、要求更好的條件」是需要做的，在這個時刻，國內政治討論應該升級。與其指責政府「賣台」，不如問政府如何幫助企業控制成本？如何確保毛利不被壓縮？如何讓全球布局反過來強化台灣核心地位？他強調，如果把全球擴廠簡化成「掏空」，那不但無助於國家利益，還可能削弱台灣在國際賽局中的談判籌碼。台灣現在站在全球產業重組的關鍵節點。真正的問題不是「產能出去會不會空」，而是我們能不能利用這一波全球布局，讓世界更離不開台灣。