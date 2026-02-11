我是廣告 請繼續往下閱讀

▲苗栗竹南國3北上路段11日晚間發生事故，老翁騎電動輔助三輪車誤闖國道並逆向行駛，與兩車碰撞後倒地，傷重身亡。（圖／翻攝畫面）

國道3號北上120公里苗栗竹南路段，今（11）日晚間7時許發生一起死亡車禍。一名黃姓老翁騎乘電動輔助三輪車誤闖國道，並在北上出口匝道一帶逆向行駛，與來車發生碰撞後倒地，隨後遭後方車輛閃避不及再次撞擊，當場傷重身亡。國道公路警察局第二公路警察大隊表示，事故發生在國3北向120K處，初步調查顯示，84歲的黃姓老翁不明原因騎乘電動輔助三輪車逆向進入竹南交流道北向出口，先後與31歲潘姓男子及26歲陳姓女子駕駛的自小客車發生碰撞。這起事故讓三輪車幾乎全毀，碎片散落在路面上，而黃姓老翁則當場死亡；陳女僅受擦挫傷，送醫後無大礙。除黃男酒測值仍待法醫抽血檢驗外，潘男與陳女酒測值均為0。最後事故在晚間7時55分排除，全線恢復通車。另有駕駛在網路發文指出，事發前曾看到老翁從竹南匝道騎車誤上國道，並在北上路段逆向行駛。他第一時間閃燈提醒後方車輛並撥打1968通報，但仍發生碰撞事故。目擊者表示，當時天色昏暗、車流量大，情況十分危急。國道警方呼籲，電動輔助自行車及三輪車等個人行動器具不得行駛或進入高速公路，違者可依道路交通管理處罰條例處新台幣3,000元至6,000元罰鍰。若不慎誤上國道，應儘速於安全處停車並開啟警示燈，撥打「1968」專線或透過「1968 App」報案，由國道警察或高公局協助安全排除。