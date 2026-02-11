我是廣告 請繼續往下閱讀

美股主要指數周三（11）早盤開高走低，台積電ADR延續台股今早創新高的漲勢，早盤上漲超過3%，記憶體族群重新奮起，美光飆出5%漲幅，美國非農就業數據稍早也出爐。美股四大指數11日早盤，截止至台灣時間晚間11時25分，道瓊工業指數下跌207點或0.41%、那斯達克指數下跌196點或0.85%、標普500指數小跌24點或0.35%、費城半導體指數小漲6點。個股部分，台積電ADR開漲3%、輝達小漲1%；軟體股再度下探，微軟下挫超過2%、甲骨文滑落3%；記憶體族群重新奮起，美光股價早盤上漲5%、SanDisk飆出7%漲幅。根據CNBC報導，美國勞工部11日公布非農就業報告，1月非農就業人口新增13萬人，遠高於去年12月的增加4.8萬人與市場預期的5.5萬人，失業率也定在4.3%，略低於道瓊斯預測的4.4%。報告發布後，美國公債殖利率大幅上漲。就業報告緩解了週二公佈的弱於預期的消費者數據所引發的市場負面情緒。12月份消費者支出持平，低於道瓊調查的經濟學家先前預期的0.4%的月增幅。另一方面，比特幣週三反彈力道消退，比特幣價格來到66,975美元，在上週跌破7萬美元後一路下滑，最後穩定在6萬美元以上方，被視為關鍵價位。儘管重回 70,000 美元以上，但一直難以進一步上漲，徘徊在 66,000 美元至 72,000 美元之間。