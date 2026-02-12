我是廣告 請繼續往下閱讀

▲炎亞綸登上Podcast節目《哇!有事嗎》自爆過去遭摸下體職場性騷。（圖／翻攝自哇!有事嗎YouTube）

炎亞綸遭汪東城、吳尊、辰亦儒抓下體！過程還原

▲炎亞綸（右1）指控吳尊（左起）、汪東城及辰亦儒手伸自己褲子性騷過程。（圖／翻攝自飛輪海臉書）

飛輪海解散單飛不合！炎亞綸認了決斷：不是朋友

40歲藝人炎亞綸（吳秉孺）2005年與汪東城、吳尊、辰亦儒組成團體「飛輪海」出道，2011年後4人單飛解散，各自於演藝圈闖蕩。近日炎亞綸登上Podcast節目《》自爆過去遭汪東城、吳尊、辰亦儒以及隨行企劃人員在保母車上「手伸褲子摸下體」，且持續於2006年發片宣傳期間，炎亞綸無奈回憶道，「他們覺得好玩，我當下只能配合，當然會抗拒，但是就笑笑的，不敢跟公司講。」炎亞綸近日登上Podcast節目《》，主動自爆遭職場性騷擾經歷，2006年飛輪海發行首張同名專輯，「每天要練舞、宣傳，那時候外包的企劃，每天上保母車就會玩一個遊戲，叫做『摸彩球』，『摸彩球』就是他會先手伸進褲子裡摸我，其他人會一起上，這是我經歷的事情。」炎亞綸表示，對於汪東城、吳尊、辰亦儒、飛輪海合體等字眼，即便過了逾15年，依舊難以釋懷，「我對於那段一直沒辦法釋懷，經歷了整個發片期，只要上保母車，他們覺得好玩，我當下只能配合，會抗拒、但是就笑笑的」，且只有自己被其他人侵犯，炎亞綸沉痛道：「不敢跟公司講。」該段《》節目片段曝光後，大批網友聲援炎亞綸，得知對方受職場性騷擾卻不敢言，既心疼又氣憤，「看哭了」、「怎麼有這麼壞的人啊」、「難怪綸不喜歡以前，維持現在這樣吧」、「綸綸好心疼你」、「真的要崩潰了」，炎亞綸也回應無語表情，寫下「嗯」，感受出沉重心情。回顧飛輪海解散到不合始末，2011年吳尊退團，團體活動減少，2013年汪東城自組公司，其他成員也轉向個人發展，暫停團體活動，形同解散。2015年，炎亞綸接受媒體訪問坦承，私下偶爾跟吳尊保持聯絡，但汪東城、辰亦儒「都不是朋友。」炎亞綸還爆料，當時一聽到其他3位成員都向公司表明，年過25歲後不再當偶像，讓當時才20歲出頭的他大受打擊，感受到自己不被重視，時隔多年，炎亞綸更了當說明和汪東城觀念差異極大，沒有共同生活圈、無法破冰，因此「不會再合體。」