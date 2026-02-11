無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦。檢調10日上午兵分30路，搜索高金素梅辦公室及相關處所，並約談18人到案說明。

台北地檢署指出，經大規模搜索與偵訊後，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。台北地方法院今（11）日傍晚召開羈押庭後，裁准羈押禁見。

檢調調查發現，高金素梅創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」疑在舉辦活動過程中，透過合作廠商調用發票、墊高支出金額，向相關單位申請補助款，涉有詐領情事。張俊傑負責處理協會帳務，檢方懷疑其為關鍵角色。

此外，檢調也懷疑張俊傑疑透過女兒雲雅舜等人的金融帳戶，協助掩飾補助款資金流向。為釐清相關金流與事證，檢方同步約談雲雅舜、協會理事長周陳文彬，以及某多媒體公司負責人陳正順、原音重現音樂社負責人張智傑到案說明。

而高金素梅的核心幕僚、現任助理的張俊傑之所以備受關注，原因在於雲雅舜為金曲歌王Matzka之妻，而張俊傑則為其岳父，相關人員身分也讓案件格外受到外界注目

▲金曲歌王Matzka妻子雲雅舜疑似提供帳戶給高金素梅創立的協會、掩飾補助款金流，遭依洗錢罪移送，10日凌晨以50萬元交保。（圖／攝影中心）
