▲派出所長劉宗鑫遭陳嘉瑩毒駕拖行而死，陳嘉瑩在11日遭到判死後，廢死聯盟也在同日晚間發文「在台灣死刑議題是排山倒海的仇恨」，雖未回應判決結果，但引發網友撻伐。（圖／翻攝畫面）

新北市土城清水派出所所長劉宗鑫於2024年9月執勤時，遭陳嘉瑩吸毒後駕車拖行殉職。新北地院國民法官11日依殺人罪判處陳女死刑、褫奪公權終身。宣判瞬間，劉宗鑫家屬當庭下跪痛哭，高喊「謝謝法官」，旁聽席上不少民眾頻頻拭淚，法庭氣氛沉重哀戚。此案被視為毒駕、酒駕致死案件中，少見改以殺人罪判處死刑的重要指標。不過法院強調，本案並非單純毒駕肇事，而是被告在明知員警仍抓附車輛的情況下，刻意高速逃逸並衝撞護欄，導致員警重傷身亡。全案仍可上訴，二審是否維持死刑仍有變數。就在判決引發社會高度關注之際，台灣廢除死刑推動聯盟也在晚間發文，雖未直接評論本案判決，但以「當仇恨成為日常，廢死倡議者的安全正在被忽視」為主標題，小標題「在台灣，死刑議題是排山倒海的仇恨」，談到提倡者面臨長期的網路與實體攻擊，並指出在台灣，對廢死議題的熱度與「惡意」特別突出。廢死聯盟指出，當他們在東京區域會議分享台灣經驗時，中國、日本、馬來西亞的夥伴對台灣倡議者所面臨的網路恐嚇、電話騷擾與實體威脅感到震驚。成員坦言，打開社群留言幾乎都是「如果死的是你家人？」、「為什麼殺的不是廢死成員？」等激烈言論，虛擬與現實的壓力長期存在。聯盟表示，相較於其他國家的「沉默冷感」，台灣社會在廢死議題上呈現高度對立，「這是一個很大的對比」。面對排山倒海的批評與攻擊，成員只能選擇降低曝光、減少閱讀留言，以免情緒受到過度消耗。不過貼文曝光後，也再度掀起爭議。大批網友留言質疑：「只顧加害者的人權，看不到被害者家屬的眼淚？」、「是否思考過受害者的感受？」亦有人直言，「為罪犯辯護，讓家屬更加受傷」，更有人反問：「那被害者的人權又該如何保障？」