美國最新非農就業數據顯示，先前疲乏的就業市場趨於穩定、凸顯美國經濟韌性，但這份優於預期的就業報告，未能激勵美股持續上漲，主要指數週三大多收跌。
綜合《CNBC》等外媒報導，美國1月非農就業報告中，1月的非農就業人數增加13萬人，遠超市場預期的5.5萬個，失業率也降至4.3%，略低於事先預測的4.4%。不過，儘管報告顯示非農職位的增長是1年多以來的新高，但主要集中在少數行業，勞動市場仍持續面臨下調的威脅。
FG Advisory的首席投資官韋德爾（Rick Wedell）認為，就勞動力市場而言，顯然還沒有完全擺脫困境：「用『朝正確方向前進』或許更貼切...失業率正在逐步改善，但仍有許多跡象表明勞動力市場依然疲軟。在這種環境下，顯然我們距離勞動市場真正的『穩健』，還有很長的路要走。」
分析指出，最新非農就業數據也降低了聯準會（Fed）降息的機率。資產管理公司「Janus Henderson Investors」的投資組合經理史密斯（Brad Smith）表示，聯準會在後續決定利率時，會將這點也納入考慮，有鑑於聯準會一貫的觀望態度，這份報告無疑會促使聯準會傾向於維持利率不變。
11日收盤，道瓊工業指數跌66.74點或0.13%，收50121.40點；標普500指數微挫0.34點或0.0049%，收6941.47點；那斯達克指數下滑36.01點或0.16%，收23066.47點；費城半導體則漲184.73點或2.28%，收在8291.86點。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
FG Advisory的首席投資官韋德爾（Rick Wedell）認為，就勞動力市場而言，顯然還沒有完全擺脫困境：「用『朝正確方向前進』或許更貼切...失業率正在逐步改善，但仍有許多跡象表明勞動力市場依然疲軟。在這種環境下，顯然我們距離勞動市場真正的『穩健』，還有很長的路要走。」
分析指出，最新非農就業數據也降低了聯準會（Fed）降息的機率。資產管理公司「Janus Henderson Investors」的投資組合經理史密斯（Brad Smith）表示，聯準會在後續決定利率時，會將這點也納入考慮，有鑑於聯準會一貫的觀望態度，這份報告無疑會促使聯準會傾向於維持利率不變。
11日收盤，道瓊工業指數跌66.74點或0.13%，收50121.40點；標普500指數微挫0.34點或0.0049%，收6941.47點；那斯達克指數下滑36.01點或0.16%，收23066.47點；費城半導體則漲184.73點或2.28%，收在8291.86點。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。