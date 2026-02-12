加拿大英屬哥倫比亞省（又譯卑詩省）北部小鎮、坦布勒嶺（Tumbler Ridge）的坦布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School），當地時間10日發生大規模校園槍擊案，造成包含槍手在內9人死亡、多人受傷，是加拿大自1989年以來，最嚴重的槍擊事件。槍手身分曝光，是18歲的范露希拉爾（Jesse Van Rootselaar），警方還在槍手家裡發現，她39歲的母親、11歲的繼弟同樣慘死槍口之下。
綜合《BBC》等外媒報導，槍手出生時，生理性別為男性，大約6年前開始轉為女性，在公開場合、社交平台上，也都以女性身分示人。過去幾年，警方就曾多次獲報前往槍手家裡，處理她的「精神健康問題」。
報導指出，范露希拉爾已在4年前輟學，但被問到槍手是否因為變性問題而遭受校園霸凌時，卑詩省皇家騎警（RCMP）副總監麥克唐納（Dwayne McDonald）則回應，沒有跡象表明存在這種情況。
范露希拉爾疑似是在前往坦布勒嶺中學犯案前，先在家中殺害母親和繼弟，警方是在接獲1名與槍手有親戚關係的少女報警後、前往范露希拉爾家中，進而發現慘況。
從當地警方公布的死者資訊（由原先的10人下修）來看，坦布勒嶺中學有6人死亡，包含1名39歲的女教師、3名12歲的女學生，以及2名分別才12歲及13歲的男學生。范露希拉爾本人也在犯案後輕生，目前仍在釐清她的具體犯案動機，還有槍械來源。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
