國際金價在經歷上週重挫後逐步回升，11日又再小幅上漲，守住每盎司5000美元關口，儘管國際貴金屬價格近期波動幅度大，但目前各大銀行仍看好金價走勢，多間歐美銀行甚至估計，黃金在今年年底前，有望達到每盎司6000美元的歷史高位。
根據《彭博社》報導，法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）的商品策略總監威爾遜（David Wilson）表示，隨著宏觀經濟和地緣政治風險的持續，金銀比（Gold Silver Ratio，衡量黃金價格相對於白銀價格的指標）也將上升，到今年年底，黃金價格可能會攀升至每盎司6000美元，直言黃金的優勢在於它能提供高於白銀的風險保護，黃金ETF的資金流入也保持穩定。
報導提到，黃金前景也受到各國央行持續購買支撐，比如波蘭上月就宣布將再購入150噸黃金，該國亦是去年最大的黃金買家。為了凸顯官方需求的強勁勢頭，中國央行還在1月將黃金的購買計畫，延長至第15個月。
包括德意志銀行（Deutsche Bank AG）、高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）在內，許多銀行和資產管理公司，亦都看好黃金價格走勢，認同金價將因長期需求驅動而復甦。
報導指出，受亞洲地區強勁的白銀買盤推動，銀價在過去幾個月經歷了劇烈波動。然而，實體白銀市場目前已出現疲軟跡象，威爾遜認為，即將到來的農曆新年假期，不排除會進一步抑制中國市場對白銀的需求。
原文連結：BNP Backs Gold to Hit $6,000 an Ounce as Rally ‘Makes Sense’
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
