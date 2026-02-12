氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今（12）日北台灣回暖，明起至「小年夜」（13至15日）各地晴朗穩定，各地區高溫逼近30度，但春節連假除夕（16日）下波東北季風南下，大台北、東半部變天轉濕涼，到初三水氣才會逐漸減少。
今晨嘉義竹崎鄉9.7度！明至「小年夜」回暖逼近30度
氣象專家吳德榮在氣象專欄在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，東半部有零散雲層，降水回波大多在東側海面，各地無降雨。截至5：22本島縣市平地的最低氣溫為：嘉義竹崎鄉9.7度，臺南楠西區9.9度。各地區平地的最低氣溫約在10至13度。
吳德榮表示，今日各地好轉，北部多雲時晴、中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，機率逐漸降低；白天氣溫回升，日夜溫差大。各地區氣溫如下：北部12至23度、中部10至28度、南部10至29度、13至26度。
根據最新模式模擬顯示，明起至「小年夜」（13至15日）各地晴朗穩定、回暖如春，各地區高溫逼近30度，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，日夜溫差很大；金、馬及西半部清晨易起霧，應注意。
春節連假天氣出爐！除夕變天「北東濕到初三」
針對春節連假天氣，最新模式模擬顯示，「除夕」（16日）下午起東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，北臺轉涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。「初一、二」（17、18日）東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨的機率，北臺偏涼微冷；中南部晴時多雲、影響輕微。
「年初三」（19日）季風減弱、氣溫回升，北部好轉為多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。「初四、五」（20、21日）轉偏東風，各地白天舒適、早晚涼，日夜溫差大；各地晴時多雲，東半部偶有零星降雨的機率。「年初三」之後的模擬、各國模式不一致，應持續觀察。
資料來源：氣象應用推廣基金會．洩天機教室、中央氣象署
