台北美福大飯店表示，彩匯自助餐廳即日起至3月10日推出優惠活動，限時推出「彩匯新春有禮」線上旅展，午、晚餐及下午茶餐券最低折扣下殺至69 折，最低價下午茶券平均每張1040元，就可吃到牛排、花蟹等高檔豐富菜色。且購買午、晚餐套券， 還加碼贈送下午茶餐或早餐單人券。
台北美福飯店2026 年第一檔線上旅展推出適用於週五至週日的「下午茶餐單人券」 ，限時優惠 1060 元（原價 1518 元，約７折） ，揪團購買可選購「單人券 5 張」的套券組合，原價 7590 元，旅展限定享約69折，每套只要 5200 元，平均每位 1040 元。
下午茶可吃到油脂豐富的現切鮭魚、鮪魚等精選生魚片，以及花蟹、白蝦等海鮮，更能品嘗美福多道招牌牛肉料理，包含「美福牛肉麵」及肉汁飽滿的「現切爐烤牛肉」等。
午晚餐也有優惠券 下殺76折起
另也有多款午、晚餐超值套券，優惠享76折起。午餐及晚餐均提供有單人套券及雙人套券，「平日午餐單人券10張」每套1萬4100 元，平均每位僅需1410元（原價 1848 元）。也有「平日午餐雙人券４張」的組合，平均每位也只要 1430 元，適用週一至週五的午間餐券，每位優惠加價200元起，即可使用於假日或彈性使用於晚間餐期。
彩匯自助餐廳招牌菜：美福牛肉麵、和牛牛排、花蟹、神戶甜點大師研發甜點等
彩匯自助餐廳餐檯有多樣化的海陸料理，通通可無限量取用。午、晚餐期集結泰、印、日及中西式多國料理，熱門菜色首推 「現切爐烤美國極黑和牛」， 嚴選美國 SRF 極黑和牛肉，以低溫爐烤方式烹調。代表性餐點還有「美福牛肉麵」 ，湯頭濃郁甘醇，還可依喜好自行搭配小農鮮蔬。還可來上一碗「現沖和牛清湯」 。
異國料理及海鮮區方面，午間供應花蟹、干貝、鮑魚等，日料區有炙燒霜降牛握壽司與油脂豐富的鮭魚握壽司，晚餐時段有日本生蠔、胭脂蝦、現流牛奶貝及蝦姑等，並於午、晚餐期皆提供新鮮鱈蟹腳。還有「印度料理區」 推出印度咖哩 、瑪沙拉烤羊肉等。甜點則有現做的可頌鬆餅、經典法式可麗露、色彩繽紛的馬卡龍，還有與神戶甜點大師交流研發的精緻蛋糕以及冰淇淋等，通通都可吃到飽。
台北君悅酒店送紅包 最多1416元可用於凱菲屋
台北君悅酒店迎新春也有優惠，大方送出紅包，祭出「新春紅包888」，即日起至2月28日，凡加入台北君悅官方LINE好友即可免費領取888元餐飲折抵金，輸入「台北君悅發發發」線上再領528元紅包，等於一次拿1416元，但是紅包需於2月23日至3月31日至凱菲屋消費抵用。
資訊來源：台北美福大飯店、台北君悅酒店
