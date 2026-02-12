我是廣告 請繼續往下閱讀

知名花蓮排隊名店「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北市中山區、捷運劍南路站附近，本想複製東部人氣，卻意外掀起鄰里風暴。多名住戶近日在社群平台發文抱怨，直指營業時段異味瀰漫，「整條街都在發酵」，甚至有人形容長期處在刺鼻氣味下，情緒緊繃到出現焦慮與失眠狀況，生活品質大受影響。相關討論迅速延燒，引發網友兩極論戰。事實上，這家店自2024年12月21日開幕後，便陸續遭檢舉。台北市環保局指出，2025年2月9日稽查大隊依「異味污染物官能測定法」進行採樣，測得數值高達71，遠超過法定標準值10，等於超標7倍。環保局認定已違反《空氣污染防制法》第20條規定，依法裁處58.5萬元罰鍰，並限期改善。業者隨後陸續加裝靜電式油煙處理設備、水洗機及電漿異味處理設備，並於2025年4月複查時暫時符合標準。然而，進入2026年初，仍有周邊住戶反映在特定時段聞到殘留異味。環保局人員多次會同居民前往住家周界外巡查，確認確實存在零星氣味，已要求業者依作業量調整設備保養頻率與運轉強度。面對再度升溫的抗議聲浪，環保局表示，業者已規劃變更排放口位置，並預計於農曆年後加裝活性碳除味設施。後續將持續加強稽查，若改善情形不佳，不排除再次啟動異味官能測定程序，屆時若仍違規，將依法持續告發。從重罰58.5萬元，到設備升級仍難止民怨，這場「臭豆腐之亂」也再度引發討論：當人氣美食走入住宅區，商業發展與居住安寧之間，該如何取得平衡？在名店光環之下，如何兼顧法規與社區共存，恐怕才是業者接下來必須面對的關鍵課題。