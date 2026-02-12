我是廣告 請繼續往下閱讀

陸軍以「獵鴞專案」名義，花費52億7751萬，向美國採購685架「彈簧刀300」人員殺傷型無人機、291架ALTIUS 600M-V反裝甲無人機。1.25兆國防特別預算還將採購美製ALTIUS-700M、ALTIUS-600ISR反裝甲無人機飛彈系統，共計2032架。不過，今（12）日媒體報導，近期陸軍砲兵部隊測考中心在濁水溪河床首度實施實彈攻擊驗證，測試成效不如預期，5架無人機摔掉3架，失事率高達60%。陸軍司令部對此回應表示，相關報導不實。根據《聯合報》報導，國軍無人機訓練中心、砲指部去年12月18日在濁水溪周邊首次實施Altius-600M攻擊型無人機實彈射擊，國防部長顧立雄也親臨視導無人機操演實況，聽取任務簡報，了解部隊射擊情況。外傳當時實彈攻擊驗證，5架栽了3架。針對媒體報導「獵鴞無人機首度實彈驗證成效不如預期」，陸軍司令部今日表示，相關報導不屬實，籲請媒體勿使用未經證實數據加以臆測裝備效能。陸軍表示，籌獲各項新式武器裝備，都會規劃效能與人員操作訓練成效驗證。獵鴞專案所採購之ALTIUS-600M 型攻擊無人機無論在裝備維保、教育訓練及技術支援等方面均正常執行。陸軍司令部強調，因應多變化的戰場環境，已針對陸續獲得之新式武器、裝備，規劃納入年度重大演訓，結合戰術作為，採實戰化方式（實彈射擊）實施訓練及驗證，達適切部署兵火力，建構可恃地面防衛戰力，望請國人支持。