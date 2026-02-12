我是廣告 請繼續往下閱讀

根據 Stratistics MRC 的數據，2024年全球益生菌市場規模為712億美元，預計在2030年達到1,275億美元。根據引客數據實際消費者購買資料顯示，威德益生菌連續三年台灣市佔率第一，憑藉產品優勢與產業布局，成為益生菌領導品牌。根據引客數據消費者實購資料顯示，威德益生菌連續三年為台灣市占率第一的益生菌產品，其背後有許多熱銷的原因，從專利菌株到便利劑型，都是關鍵。首先在配方上展現差異化優勢，獨家專利BACO17芽孢菌，並搭配14種複合活菌和3種益生質，讓多元菌株協同作用，幫助維持消化道菌叢平衡。相較於市面上需冷藏保存的益生菌，威德益生菌採用專利粗顆粒劑型，結合凍乾包埋技術，讓好菌能在常溫下保持高活性，直達消化道定殖。搭配輕巧條狀單包裝設計，方便攜帶隨身補充，真正符合現代人的生活需求。威德益生菌選用的專利BACO17芽孢菌，其天然保護殼能耐高溫與強酸環境，確保活菌「真正抵達」消化道。該菌株已獲得國際專利與多項科學實證，突破過去高菌數等於效果好的迷思，建立以「存活率」與「定殖力」為核心的新標準。這也呼應專家在益生菌菌種的挑選方法中提到「選對菌種，比單看菌數更重要」。威德益生菌不僅在配方與設計上展現專業，更貼心考量到消費者的購買便利。在知名連鎖賣場販售，讓民眾在日常採買時即可輕鬆入手，一站式完成健康補給。同時也提供線上通路選購與訂閱制服務，定期配送到府，讓消費者能無負擔地持續補充，養成長期保健習慣。威德邀請名醫「陳保仁醫師」代言「威德益生菌」，提升產品的專業背書與信任度。陳保仁醫師：「消化道與全身健康息息相關。威德益生菌具備各項專利與科學實驗證明，專業性與安全性兼具，讓人放心，我自己每天都補充。」美國威德在台灣市場，由亞太區獨家授權商「望德斯國際」經營。2025年Q3望德斯國際與娘家保健品牌研發公司「晨暉生技」正式啟動合作，結合晨暉在台灣保健品市場的研發實力，以及望德斯代理經營「美國威德」在益生菌、運動保健品領域所累積的品牌優勢，預期將在台灣乃至全球保健品市場創造綜效，強化產品、研發與行銷多方面的競爭力，共同擴大市場版圖。威德作為美國近90年歷史運動保健品牌，在國際市場具備品牌信任基礎。在亞太市場的產品佈局，選擇跨國進口與在地研發生產並進，提供消費者更多元的產品選擇。